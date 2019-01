Duale Hochschule stellt Master vor

Die Duale Hochschule (DHBW) weitet ihr Angebot auf Masterstudiengänge aus. Am Mittwoch, 16. Januar, stellt die DHBW Mannheim das am Campus Coblitzallee vor. Bei einer Informationsveranstaltung ab 16.15 Uhr werden die Masterprogramme für Studieninteressierte und Unternehmensvertreter präsentiert. Der Duale Master der DHBW soll mit „seiner besonderen Struktur ein individualisierbares, berufsintegriertes Masterprogramm auf den Gebieten Technik, Wirtschaft und Sozialwesen und somit eine akademische Weiterqualifizierung ,on the job’ ermöglichen“, schreibt die DHBW. Um Anmeldung wird gebeten: www.cas.dhbw.de/info-mannheim/. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.01.2019