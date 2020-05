Düsseldorf will die „Mainz“ als Geschenk

Sie sehen es als „eine weitere touristische Attraktion am Rheinufer“ und erwarten sich damit eine „Akzentuierung“ des Flussufers „durch ein heimatbezogenes schwimmendes Denkmal“: So begründet die Stadt Düsseldorf, warum sie gerne das Mannheimer Museumsschiff hätte. Das geht aus einer Vorlage der Stadt Düsseldorf für den dortigen Kulturausschuss hervor, die dieser Redaktion vorliegt. Eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen.

Derzeit werde eine Übernahme des Schiffes nur „geprüft“, so eine Sprecherin der Stadt auf Nachfrage. „Mehrere zentrale Punkte sind noch zu klären“, betont sie, etwa die Sanierungskosten und der mögliche Liegeplatz. Allerdings hat das Schifffahrtsmuseum, das älteste Binnenschifffahrtsmuseum in Deutschland, sehr großes Interesse an dem alten Schaufelraddampfer. Es will darin das hölzerne Plattbodenschiff aus dem frühen 17. Jahrhundert ausstellen. Sein Fund bei Deichsanierungsarbeiten galt damals als ein archäologischer Glücksfall, doch seit über zehn Jahren sucht man eine Möglichkeit, das knapp 18 Meter lange Exponat zu zeigen. Daher ist die Stadt Düsseldorf auf das Technoseum zugekommen.

Das bestätigt Hartwig Lüdtke, der Direktor des Technoseums, auf Anfrage. Schließlich habe er vom Stiftungsrat den Auftrag, einen neuen Träger für das Museumsschiff zu suchen. Dazu gebe es zahlreiche Gespräche, darunter auch mit den Schifffahrtsmuseen in Bremerhaven und Duisburg, einer Einrichtung in Hannoverschmünden oder mit Hamburg, wo zahlreiche historische Schiffe am Elbufer liegen.

„Nirgendwo hat sich das bisher konkretisiert, aber die Düsseldorfer sind am intensivsten dran, das wäre eine Chance“, so der Direktor. Die Düsseldorfer halten die „Mainz“ für einen „publikumswirksamen Ausstellungsort“, so die Stadt. Die Präsentation „Schiff in Schiff“ wäre ein Novum, der Raddampfer auch als besonderer Veranstaltungsort denkbar. In Mannheim sei nur „der Liegeplatz nicht dazu geeignet, größere Besuchergruppen zu gewinnen“, so die Düsseldorfer. Sie behaupten in der Vorlage sogar, es sei „beschlossen, das Salonschiff an einen geeigneten Träger zu verschenken“.

Verschiedene Gutachten

Daher erwarten sie, dass ihnen das Technoseum das Schiff schenkt. Laut Lüdtke ist darüber „nicht entschieden“. Aber auch er geht davon aus, dass bei einem neuen Standort außerhalb Mannheims „eine kostenneutrale Übernahme“ erfolgt.

Für möglich hält er auch, dass sich in Mannheim ein Trägerverein formiert und das Museumsschiff künftig betreibt. „Das habe ich versucht, doch da hat sich bisher nichts ergeben“, sagt Lüdtke. „Natürlich“ sei auch eine Option, dass das Schiff saniert und weiter vom Technoseum betrieben werde. „Ich prüfe nur alles, die Entscheidung trifft der Stiftungsrat im Juli“, so der Direktor. Aus dem Etat seines Hauses sei das aber „ausgeschlossen“. Stadt und Land – die beide Träger des Technoseums sind – hätten ihm auch „signalisiert, dass keiner bereit ist, die erheblichen Kosten aufzubringen“.

Allerdings heißt es in einer Vorlage des Mannheimer Kulturdezernats an den Kulturausschuss, das Technoseum sehe die nötigen Investitionen kritisch. Mannheim besitze mit der „Mainz“ kein Alleinstellungsmerkmal. Das Schiff sei nur in Teilen original erhalten, der jetzige Standort sei nicht günstig, die Besucherzahl zu gering. Sechs andere Standorte innerhalb Mannheims, die alle geprüft wurden, wurden aus verschiedenen Gründen verworfen. Zudem fehle „ein schlüssiges Nutzungskonzept“, schreibt die Stadt unter Verweis auf das Technoseum, ohne selbst Stellung zu nehmen.

Die Kosten für die Sanierung wurden danach von einem Gutachterbüro geprüft. Es bezeichnete den Zustand des Schiffs als „solide“. Es gebe keine grundlegenden Mängel, aber bei dauerhaftem Betrieb Bedarf für eine „grundlegende Instandsetzung“. Die schätzt das Büro auf 2,85 Millionen Euro – wie zuvor schon eine Werft. Ein anderes Gutachten hatte mit 4,95 Millionen Euro deutlich darüber gelegen, ein von Bloomaul und Schiffsfachmann Rolf Götz beauftragtes Gutachten mit einer Million Euro deutlich darunter. Allerdings sind nun darin jeweils überall einberechnet eine halbe Million Euro. Die setzt das Technoseum dafür an, dass die „Dauerausstellung inklusive interaktiver Elemente komplett zu erneuern“ sei.

