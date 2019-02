Dunkelblau statt Rot auf MVV-Tafeln

Die LED-Tafeln am MVV-Hochhaus leuchten nicht mehr so grell. © Tröster

Nach der Kritik an den beiden großflächigen Videotafeln am MVV-Hochhaus (wir berichteten) hat der Energieversorger reagiert: Seit einigen Tagen leuchten die Anzeigen in Dunkelblau statt, wie zuvor, in Rot. Dies hatten insbesondere Anwohner als grell und störend empfunden. Ein Bürger aus der Neckarstadt hatte daraufhin sogar eine Petition im Internet gestartet, um Unterschriften gegen die

...