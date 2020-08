Dunkle Wege auf Franklin

Stockdunkel war es in den vergangenen Nächten im nördlichen Teil von Franklin. Wie ein Bewohner dem „MM“ berichtete, sei in dem Gebiet ein Großteil der Straßenbeleuchtung ausgefallen. Die MVV teilte auf Anfrage mit, dass in vier Straßen auf Franklin – Abraham-Lincoln-, George-Washington-, Thomas-Jefferson- und Andrew-Jackson-Straße – nur eine provisorische Beleuchtungsanlage der MWSP installiert ist, für die auch die Entwicklungsgesellschaft zuständig sei.

Die wiederum bestätigt den Ausfall der Beleuchtung im nördlichen Teil des Gebiets, in der Andrew-Jackson-Straße. Im Rahmen der Bautätigkeit sei ein Kabel abgerissen worden, sagte MWSP-Sprecherin Melissa Bangert auf Anfrage. Der Fehler sei über eine Notfallaufschaltung dem für die Instandhaltung zuständigen Unternehmen direkt gemeldet worden. Meldungen von weiteren Anwohnern seien nicht eingegangen. „Im Laufe der Woche“ werde die Versorgung repariert, so dass die Lampen wieder leuchten. Erst im Endausbau sollen feste Leuchten verbaut werden, die über ein Erdkabel mit Strom versorgt werden. cs

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.08.2020