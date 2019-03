Duo auf frischer Tat mit Joint erwischt

Die Polizei hat in der Neckarstadt zwei junge Männer beim Rauchen eines Joints erwischt. Zuvor waren die Beamten am Donnerstagabend von einem Zeugen auf die 25- und 27-Jährigen aufmerksam gemacht worden, der die beiden beobachtet hatte, wie sie sich in ihrem Auto in der Kleestraße den Joint drehten. Als die Männer die Polizisten bemerkten, warfen sie den Joint aus dem Autofenster, wurde gestern mitgeteilt. Bei der Kontrolle wurden sie aufgefordert, das Fahrzeug zu verlassen. Dabei nahm der 27-Jährige eine kleine Kugel aus Alufolie aus der Mittelkonsole und ließ sie beim Aussteigen fallen. Ein Beamter konnte sie sicherstellen und fand darin eine kleine Menge Haschisch. Weil die beiden Männer laut Polizei zusehends aggressiver wurden, schalteten die Beamten ihre Bodycam ein. Danach beruhigte sich die Situation, weiteres Rauschgift wurde nicht gefunden. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.03.2019