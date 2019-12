Duo bricht in Bäckerei ein

Am späten Donnerstagabend sind zwei junge Mannheimer festgenommen worden. Sie stehen im dringenden Verdacht, in eine Bäckereifiliale am Exerzierplatz in der Friedrich-Ebert-Straße eingebrochen zu sein. Ein aufmerksamer Zeuge hatte kurz vor 21 Uhr die Polizei verständigt. Die beiden jungen Männer im Alter von 17 und 19 Jahren waren nach Angaben der Polizei zunächst geflüchtet, konnten jedoch unweit des Tatorts von einer Fahndungsstreife festgenommen werden.

Bereits am frühen Donnerstagmorgen, kurz nach 4 Uhr, wurde versucht, in eine Bäckereifiliale derselben Kette in der Seckenheimer Hauptstraße im Stadtteil Seckenheim einzubrechen. Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, als er zwei vermummte Männer aus einem Auto aussteigen und in die Seckenheimer Hauptstraße gehen sah.

Frische Aufbruchspuren

Eine mit insgesamt sieben Streifen sofort eingeleitete Fahndung brachte kein Ergebnis. Nachdem eine Streife sie erkannt hatten, flüchteten die Unbekannten, indem sie Zäune von Anwesen übersprangen oder überkletterten. So konnten sie schließlich im Schutz der Dunkelheit entkommen. Ihr zurückgebliebenes Fahrzeug wurde sichergestellt und soll kriminaltechnisch untersucht werden. Die Ermittlungen zum Fahrer und zu den Insassen dauern an. Beim Absuchen der Seckenheimer Hauptstraße fanden die Beamten einen Schraubendreher und ein Brecheisen. An der Eingangstür der Bäckereifiliale stellten sie frische Aufbruchspuren fest.

Ob der versuchte Einbruch in Seckenheim im Zusammenhang mit dem Einbruch in die Backereifiliale am Exerzierplatz und der Festnahme der beiden 17 und 19 Jahre alten Tatverdächtigen steht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise rund um den versuchten Bäckereieinbruch geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Telefon: 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen. pol/stp

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.12.2019