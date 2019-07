Duo entkommt der Polizei

Ein Duo ist in der Nacht auf Samstag vor der der Polizei geflüchtet. Wie die Behörde mitteilte, sollten die beiden Männer gegen ein Uhr am Friedrichsplatz kontrolliert werden. Daraufhin beschleunigte der Fahrer und fuhr in Richtung Augustaanlage weiter. Dann rasten sie in die Werderstraße, entgegen der Fahrtrichtung in die Moltkestraße, über eine Grünanlage und über den Gehweg in Richtung

...