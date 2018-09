Duo erbeutet 10 000 Euro

Mit dem „Enkeltrick“ haben zwei Betrüger in Neuostheim rund 10 000 Euro von einem Rentner-Ehepaar erbeutet. Wie die Polizei gestern mitteilte, erhielt der 83-jährige Mann am vergangenen Freitag einen Anruf von seiner angeblichen Nichte. Sie bat ihn für eine Anschaffung um einen größeren Geldbetrag. Zusammen mit vielen Gold- und Silbermünzen übergab das Ehepaar dann am frühen Nachmittag das Bargeld in einer Stofftasche an einen Bekannten der angeblichen Nichte. Der circa 30 Jahre mutmaßliche Osteuropäer trug schwarzes, an den Seiten rasiertes längeres Haupthaar. Bekleidet war er mit Jeans und einer olivfarbenen Jacke.

Zeugen, denen der beschriebene Mann Person in Neuostheim aufgefallen ist, sollen die Polizei unter der Nummer 0621/174 44 44 anrufen.

Zum Schutz vor Betrügern wird geraten, am Telefon nicht zu vertrauensvoll zu sein, Anrufer kritisch zu hinterfragen und bei Zweifeln die Polizei zu rufen. Ebenso sollten Unbekannte niemals Geld oder Wertgegenstände übergeben werden. Unter 0621/174 12 12 bietet die Polizei eine kostenfreie Beratung an. mor

