Duo Kabbaratz bietet Liebeserklärung an das gedruckte Wort

„Wer lesen kann, ist klar im Vorteil“ finden die Darsteller des Kabarett Kabbaratz. Mit einer Liebeserklärung an das gedruckte Wort machen Evelyn Wendler und Peter Hoffmann darauf aufmerksam, was in einer Gesellschaft passiert, in der immer weniger Menschen lesen können: „Früher war nicht alles besser, aber trotz Digitalisierungsmangel mehr Text und weniger Papier.“ Für den Auftritt am Freitag, 17. Mai, um 20 Uhr in Gehrings Kommode verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Kommode“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/baum

© Mannheimer Morgen, Montag, 13.05.2019