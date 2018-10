Duo schlägt mit Verkehrsschild auf 22-Jährigen ein

Mannheim.Zwei 18 und 25 Jahre alte Männer haben am frühen Samstagmorgen in Mannheim mit einem Verkehrsschild auf einen 22-Jährigen eingeschlagen und ihn schwer am Kopf verletzt.

Nach Angaben der Polizei war das Duo zusammen mit zwei weiteren Personen in der Innenstadt unterwegs, als es gegen 06.55 Uhr im Bereich des Quadrats U 5 aus bislang ungeklärter Ursache zum Streit mit dem 22-Jährigen kam.

Schließlich kam es zur Schlägerei, in deren Verlauf die beiden Beschuldigten mit einem Verkehrsschild auf ihren Kontrahenten einschlugen. Dieser erlitt dabei stark blutende Kopfwunden. Er kam zur weiteren Versorgung seiner Verletzungen in ein Mannheimer Krankenhaus.

Im Laufe der Fahndung konnte die Polizei die beiden Angreifer festnehmen. Ersten Ermittlungen zufolge, sollen sie unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol gestanden haben.