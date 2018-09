Duo stiehlt Bargeld aus Transporter

Zwei Männer haben in der Mittelstraße (Neckarstadt-West) eine Tasche mit mehreren tausend Euro aus einem Transporter gestohlen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der Transporter am Dienstagmittag nicht abgeschlossen. Laut Zeugen flüchtete das Duo in Richtung Lang- und Dammstraße. Die Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Die Männer seien von orientalischem Aussehen und zwischen 20 und 25 Jahre alt. Der eine sei etwa 1,85 Meter groß, der andere 1,75 Meter. Beide trugen graue Oberteile, Jeans und weiße Turnschuhe. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 0621/3301-0 zu melden. pol/mor

