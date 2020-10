Duo To & Yo tritt bei „Coq au vin“ auf

Zum vierten Mal laden die Werbegemeinschaft Mannheim City, Event und Promotion Mannheim und Startup Mannheim zu Musik im Quadrat ein. Gastgeber ist dieses Mal Engelhorn mit der Weinbar „Coq au Vin“ zwischen den Quadraten O 4 und O 5. Dort tritt am Donnerstag, 8. Oktober, von 17 bis 20 Uhr das Duo To & Yo für die Gäste auf.

Mit der Reihe wollen die Veranstalter lokale Gastronomiebetriebe und Musiker unterstützen, die von den Einschränkungen der Corona-Krise betroffen sind. Bisherige Veranstaltungen fanden auf dem Kapuzinerplatz beim Starks, dem Perché No und dem Café Binokel auf den Kapuzinerplatz statt. Die letzte Veranstaltung in diesem Jahr ist am Donnerstag, 20. Oktober, zur gleichen Uhrzeit auf dem Münzplatz zwischen Q 6 und Q 7 geplant. cs

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.10.2020