Durch die „Markthalle“ in die Klassen

Die Holzkonstruktion wird sich parallel zur Dürkheimer Straße erstrecken – und eine großzügige Treppe mit Sitzstufen lässt sich zum Spiel- und Bewegungsbereich erweitern: Zumindest auf dem Papier nimmt die Spinelli-Grundschule konkrete Form an. Denn das Preisgericht hat sich festgelegt. Von den beiden Architektenentwürfen, die Mitte Januar aus zwölf Einsendungen ausgewählt worden waren, machte einer das Rennen.

Verbindliches Ganztagsmodell

Demnach wird die 35. Mannheimer Grundschule nach den Plänen des Nürnberger Büros Bär, Stadelmann, Stöcker realisiert. Das teilte die Bau- und Betriebsservice (BBS), eine Tochter der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GBG, am Montag mit. „Der Entwurf überzeugte mit seiner klaren Darstellung und hohen gestalterischen Kompetenz“, hebt BBS-Geschäftsführer Karlheinz Frings hervor.

Nach Franklin ist die Spinelli-Grundschule die zweite in Mannheim, die innerhalb weniger Jahre neu an den Start gehen wird. Die Franklinschule auf der Konversionsfläche an der Wasserwerkstraße, östlich von Käfertal, hat ihren Betrieb bereits aufgenommen. Sie ging im September 2019 in einem Provisorium an den Start, der ehemaligen Elementary School der US-Streitkräfte. Direkt daneben wird ein Neubau für bis zu rund 400 Schüler entstehen. Er soll zum Schuljahr 2022/23 bezugsfertig sein.

Auf Spinelli ist die Aufnahme des Schulbetriebs ein Jahr später geplant. Wie schon auf Franklin soll auch auf dem Gelände an der Dürkheimer Straße eine verbindliche Ganztagsgrundschule entstehen. Die Stadt plant mit einem zweizügigen Ausbau, Franklin dagegen ist auf Vierzügigkeit ausgelegt und damit etwa doppelt so groß. Bildungsbürgermeister Dirk Grunert betont, dass die neue Grundschule „zu einem wesentlichen Baustein des ‚sozialen Zentrums‘ auf Spinelli“ werde und so zur Identität des Stadtteils beitrage.

Lernbereich im Obergeschoss

Es sei etwas Besonderes, „dass wir mit Spinelli und Franklin gleich zwei komplett neue Schulen auf den Konversionsflächen gründen“. Das belege, „dass die Familienfreundlichkeit bei der Konzeption neuer Quartiere eine herausragende strategische Bedeutung hat“, hebt er hervor.

Nachdem das Preisgericht im Januar zwei Sieger erkoren hatte – neben den Nürnbergern die Mannheimer Motorlab Architekten – überarbeiteten beide Büros ihre Entwürfe noch einmal, danach fiel die endgültige Entscheidung. Entstehen soll unter anderem ein grüner Pausenhof im südlichen Teil. „Positiv bewertete die Jury ebenso den großen Eingangsbereich, eine Art Markthalle mit Mensa im Erdgeschoss, und Lernbereich im Obergeschoss“, heißt es in der Mitteilung der BBS.

Von Anfang an, so Dirk Grunert, sei bei der Konzeption besonderer Wert auf Umweltfreundlichkeit gelegt worden. Stichworte: gute Anbindung der an den geplanten Straßenbahnanschluss, problemlose Erreichbarkeit zu Fuß, viele Fahrradabstellplätze und „grüne Schule“ als Teil der pädagogischen Konzeption.

