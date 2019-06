Durchgang Ende Juli wieder offen

Wegen der Baustelle ist der Durchgang zur Fressgasse verengt. © Schall

Seit einigen Monaten wird in der Innenstadt viel Geld investiert. Nicht nur die öffentliche Hand leistet, wie mit der Planken-Umgestaltung, ihren Beitrag für ein zeitgemäßes Erscheinungsbild, auch Hauseigentümer modernisieren ihre Immobilien. Wie das Eckhaus in P 6 an der Fressgasse, dessen Fassade seit Monaten eingerüstet ist.

Doch Vertreter des Einzelhandels sind nicht glücklich mit der Situation in einer der wichtigsten Verbindungen zwischen Fressgasse und Planken. Für die Baustellenlogistik ist ein großer Abschnitt abgesperrt, so dass Passanten nur ein schmaler Korridor, entlang der Fassaden von P 6 und P 7, bleibt. „Es ist schade, dass man keine andere Lösung findet und den Durchgang so lange einschränkt – trotz anderweitiger Versprechen“, bedauert Hendrik Hoffmann, Centermanager von Q 6/Q 7. „Das ist seit Monaten ein Ärgernis und extrem negativ für das Umfeld“, ergänzt Lutz Pauels von der City-Werbegemeinschaft.

„Wir sind im Zeitplan und wollen Ende Juli fertig sein“, erwidert Eigentümer Giovanni de Simone. Die Kritik kann er nicht nachvollziehen: „Wir hatten vier Jahre Belastungen beim Q 6/Q 7-Abriss und Neubau.“ Als Vermittlerin zwischen den Parteien fungiert die städtische Baustellenmanagerin Anja Ehrenpreis: „Wir haben das im Blick. Man sieht, dass es vorangeht, es gibt dort keinen Stillstand. Wir behandeln alle gleich, bei allen Projekten.“ cs

