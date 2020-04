Durchnässter Einbrecher verhaftet

Der Tatvorwurf: besonders schwerer Diebstahl. Die Verhaftung: kurios. Weil er im Verdacht steht, mehrere gewerbsmäßige Diebstähle in Käfertal begangen zu haben, hat das Amtsgericht Haftbefehl gegen einen 33-jährigen Mannheimer erlassen. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Festgenommen wurde er kurz nach seinem letzten Einbruchsversuch.

Festnahme in Wasserwerkstraße

Demnach soll er am Montag dieser Woche, 27. April, gegen 23.30 Uhr in einen Rohbau in der Abraham-Lincoln-Allee auf dem ehemaligen US-Gelände Franklin eingebrochen sein. Im Keller des Anwesens flexte er eine bereits verbaute Wasserenthärtungsanlage ab. Dadurch trat Wasser aus, der Keller wurde unter Wasser gesetzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 60 000 Euro.

Eine Polizeistreife beobachtete den komplett durchnässten Tatverdächtigen, als er den Rohbau verließ, und nahm die Verfolgung auf. Gestoppt und festgenommen wurde der Mann schließlich in der – irgendwie passend – Wasserwerkstraße. In seinem Fahrzeug befand sich laut Polizei und Staatsanwaltschaft Diebesgut „von erheblichem Wert“. Zudem habe die Durchsuchung seiner Wohnung weiteres Diebesgut zutage gefördert; Schmuck, Werkzeug und Heizkörper. Der 33-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. pol/kako/lok

