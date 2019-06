Duschverbot wegen Legionellen - Bewohner einer Wohnanlage müssen aufpassen

Ganz langsam stapft sie durch ihre Wohnung. Stolpert ein wenig. Hält sich an den Wänden und an Möbeln fest. Else Baum ist blind. Ihre weiße Zwergspitz-Dame Dipsy begleitet die alte Frau auf Schritt und Tritt. „Sie können gerne mal in die Dusche gucken“, bietet die 92-Jährige an - auch, wenn es dort überhaupt nichts zu sehen gibt. Der Grund für den Besuch bei Baum: Sie darf momentan nicht

...