„E-Bike kann Ersatz fürs Auto werden“

Es wird zwar eine Nummer kleiner als vergangenes Jahr beim 200. Geburtstag des Fahrrades. Aber auch am Samstag dreht sich bei „Monnem Bike“ alles ums Fahren auf zwei Rädern. Im Telefoninterview spricht Gerd Hüttmann, der Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Mannheim, über die Mobilität der Zukunft.

Herr Hüttmann, „Monnem Bike“ will das Fahrrad, aber auch die Themen Mobilität und Lebensqualität einer Stadt in den Mittelpunkt rücken. Was kann eine solche Veranstaltung hier leisten?

Gerd Hüttmann Seit 17 Jahren ist Gerd Hüttmann (Bild) Vorsitzender im Mannheimer Kreisverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Die deutschlandweite Radfahrer-Vertretung hat in Mannheim rund 570 Mitglieder. Hüttmann ist 59 Jahre alt, verheiratet und Vater zweier Kinder. Der promovierte Chemiker aus Neckarau arbeitet beim Reinigungsmittel-Hersteller Reckitt Benckiser in der Entwicklung. imo

Gerd Hüttmann: Wir haben es vergangenes Jahr gesehen: Bei einem solchen Festival sehen die Menschen, dass das Stadterlebnis ein anderes sein kann, wenn die Straße nicht ausschließlich den Autos gehört. Das regt zum Nachdenken an, wie wir die Städte gern hätten.