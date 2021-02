E-Mail im Papierkorb

Die Anmelder-E-Mail für den Auto-Korso am Samstag (wir berichteten) wurde im städtischen Fachbereich Sicherheit und Ordnung nach Anfragen dieser Redaktion gesucht und am Montag aufgefunden – im Papierkorb eines E-Mail-Accounts, wie Klaus Eberle, Leiter des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung, mitteilte: „Die Mail wurde ungeöffnet zeitgleich mit ihrem Eingang in den Papierkorb

...