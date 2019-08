E-Scooter: 233 Verstöße bei Kontrollwoche in Mannheim und Heidelberg festgestellt

Nach der E-Scooter-Kontrollwoche hat die Polizei am Donnerstag Bilanz gezogen. Ab Mittwoch, 21. August, wurden insbesondere in den innerstädtischen Bereichen in Mannheim und Heidelberg eine Woche lang Elektrorollerfahrer kontrolliert. Dabei wurden 233 Verstöße festgestellt, 187 in Mannheim und 46 in Heidelberg.

113 wurden E-Scooterfahrer dabei erwischt, als sie in der Fußgängerzone fuhren. Auffällig seien hier die großen Unterschiede zwischen106 Verstößen in Mannheim und nur sieben in Heidelberg, so die Polizei. In 37 Fällen waren zwei Personen auf einem E-Scooter unterwegs, 17 Lenker fuhren als "Geisterfahrer" entgegen der erlaubten Fahrtrichtung, 44 Mal wurde der Gehweg unerlaubt befahren, fünf Personen telefonierten während der Fahrt und vier Fahrer waren betrunken unterwegs.

Parallel zur Polizei waren auch die städtischen Ordnungsdienste unterwegs, um Verstöße festzustellen.

Verkehrskontrollen wie diese müssen nach Überzeugung von Experten regelmäßig wiederholt werden, um zu wirken - das gelte auch für die neuen Elektro-Tretroller. Die Wirkzusammenhänge zwischen Kontrolldruck, Sanktionshöhe und Verhaltensänderung seien wissenschaftlich belegt, sagte Referatsleiter Timon Kuntz aus dem Stuttgarter Innenministerium der Deutschen Presse-Agentur. Wiederholte Kontrollen seien besonders sinnvoll. "Dann hält der Effekt an."

Bei den Kontrollen in Mannheim und Heidelberg sei es auch wichtig, einmal ein gutes Lagebild zu bekommen, hatte Kuntz vor Veröffentlichung der Kontrollbilanz gesagt. Die Elektroroller seien frisch auf dem Markt. "Wir haben keine landesweite Lage, sondern wir haben jetzt ein Problem, das sich gerade herauskristallisiert." Die Schwerpunktaktion habe auch das Ziel, die Regeln bekannt zu machen. "Viele Menschen wissen nicht, dass E-Roller wie Kraftfahrzeuge sind und deswegen auch die Alkoholgrenzen gelten." Aufklärung und Sanktion seien gleichermaßen wichtig. "Es ist wichtig, dass wir konsequent zweigleisig fahren."

Der promovierte Verkehrspsychologe Peter Strohbeck-Kühner vom Institut für Rechts- und Verkehrsmedizin der Universität Heidelberg sagte, er habe auf solche Kontrollen gehofft. Der E-Scooter sei ein neues Phänomen, und durch angekündigte Kontrollen könne man verankern, dass ein E-Scooter ein Kraftfahrzeug und nicht irgendein Spielzeug sei. "Viele haben nicht das Bewusstsein dafür, dass Strafen und Punkte drohen." Den Menschen solle auch bewusst werden, "dass nicht sie die Kontrolle über alles haben, sondern dass auch sie kontrolliert werden können". Das Regelbewusstsein sei noch nicht vorhanden.

"Es wird immer ein paar Rowdys geben, die unbelehrbar sind." Um die gehe es aber nicht zentral, sondern um die große Masse von Leuten, die E-Scooter fahren. "Es ist ganz wichtig, dass weiter kontrolliert wird", sagte Strohbeck-Kühner. "Einmalige Kontrollen verpuffen."