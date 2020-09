E-Scooter-Fahrer stürzt und verletzt sich – Polizei sucht Zeugen

Beim Überqueren einer Eisenbahnschiene in Mannheim ist am Freitagabend ein E-Scooter-Fahrer gestürzt. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach sei der 25-Jährige gegen 19 Uhr auf dem Friedrichsring unterwegs gewesen und mutmaßlich über ein an der Schiene aufgeschweißtes Eisenstück gestürzt. Infolgedessen zog er sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. Zur Klärung des genauen Sachverhalts benötigt der Verkehrsdienst Mannheim Zeugen, die hierzu Angaben machen können. Insbesondere werden zwei Frauen, die direkt hinter dem Verunfallten ebenfalls auf E-Scootern unterwegs waren, gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4222 zu melden.