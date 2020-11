E-Shuttle für die letzte Meile

Die Grundidee ist überzeugend: Wer mit Bus und Bahn an seiner Haltestelle ankommt, aber bis nach Hause oder zum Fahrtziel noch ein gutes Stück Wegs zurücklegen muss, kann sich ab Januar per App einen Platz im elektrisch betriebenen Shuttlebus buchen. Buchung und Weiterfahrt schnell und unproblematisch vor sich gehen – und mit einem Aufpreis von einem Euro bzw. zwei Euro auch erschwinglich sein.

Mit rund 16,4 Millionen Euro wollen die Rhein-Neckar-Verkehrsbetriebe in der Zeit bis Ende 2023 (RNV) einen Versuch im großen Stil starten – der bereits im Vorfeld gute Chancen hat, eine dauerhafte Einrichtung zu werden. Mit zunächst 15 vollelektrischen Vans Marke Mercedes Vito soll der neue Service ab Januar in Neckarau und auf dem Lindenhof sowie im Abendverkehr in Seckenheim/Suebenheim angeboten werden. Einige Monate später kommen dann auch Schönau, Sandhofen und Waldhof dazu. Beim Kauf der 15 Autos hat man sich die Option auf 15 weitere Vans gesichert.

Bei dem von Bundes- und Landesverkehrsministerium finanziell geförderten Versuch geht es zum einen darum, die Technik im Hintergrund zu erproben. So geht man beispielsweise davon aus, möglicherweise mit drei barrierefreien und rollstuhlgerechten Fahrzeugen auszukommen und diese durch digitale Routenplanung immer dort verfügbar zu haben, wo sie aktuell gebraucht werden. Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht (CDU): „Der neue Service ist ein komplett neues Produkt.“ Und zwar öffentlicher Nahverkehr, der Fahrplanunabhängig funktioniert – aber auch kein Taxiservice ist. Mit eigens ausgebildeten Fahrern soll der Shuttle auf Abruf besetzt werden. Specht: „Wir wollen hier in jeder Hinsicht Qualität anbieten.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.11.2020