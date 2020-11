Ebbe in der Spendenkasse

„Angespannt“: Mit diesem Wort umschreibt Mathias Bretschneider, der Geschäftsführende Vorsitzende des „MM“-Hilfsvereins, die Finanzlage der Aktion „Wir wollen helfen“. Schließlich fehlen die Einnahmen zahlreicher Benefizveranstaltungen, mit denen die Aktion das ganze Jahr bei plötzlichen Notlagen hilft sowie speziell zu Weihnachten arme, einsame ältere Menschen ebenso wie Kinder beschenkt, für die sonst die Bescherung ausfallen würde.

Stets zur Adventszeit bittet die „MM“-Aktion die Leser besonders um Unterstützung. Aber nie war sie so dringend wie heute. 35 000 bis 40 000 Euro hatte der Feuerio sonst stets als Erlös des von ihm zugunsten von „Wir wollen helfen“ seit über 50 Jahren ausgerichteten Blumepeterfests übergeben – doch das musste wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Auch an Benefizkonzerte oder Benefizbasare ist nicht zu denken.

„Viele Veranstaltungen, die von fleißigen und engagierten Menschen Jahr für Jahr organisiert und zugunsten der Armen der Stadt durchgeführt wurden, können in diesem Jahr nicht stattfinden“, so Bretschneider. Damit fallen aber auch „langjährige verlässliche Einnahmequellen des Vereins“ weg. Und ob es die unzähligen kleinen Barspenden, die sonst im Kundenforum des „Mannheimer Morgen“ in der Innenstadt eingezahlt wurden, geben wird? Schließlich gehen viele Leute derzeit kaum aus dem Haus.

Daher will es der „MM“-Hilfsverein in diesem Jahr besonders einfach machen, an die Aktion „Wir wollen helfen“ zu spenden. Dieser Ausgabe der Zeitung liegt ein Überweisungsvordruck bei, bereits fertig ausgefüllt – nur die Summe und der Absender müssen ergänzt werden.

Schließlich ist die „MM“-Aktion oft letzter Rettungsanker für Nachbarn in Not. In 340 Fällen war das Team des Hilfsvereins im laufenden Jahr mit plötzlichen Schicksalsschlägen oder besonderen Notsituationen konfrontiert. Dabei greift „Wir wollen helfen“ immer nur dann Menschen finanziell unter die Arme, wo staatliche Stellen oder Versicherungen nicht, nicht ausreichend oder nicht schnell genug wirksam werden. Im Vorjahr gab es 341 solcher Einzelfälle.

Für die spezielle Hilfe zu Weihnachten sind jetzt schon so viele Anträge wie 2019 eingegangen – und die Adventszeit hat gerade erst angefangen. „Da werden wir am Ende die Zahlen vom Vorjahr übertreffen“, nimmt Bretschneider an. Das betrifft arme, ältere Menschen am Existenzminimum, denen die „MM“-Aktion zu Weihnachten Gutscheine für Lebensmittel schenkt, damit sie sich den Tisch wenigstens zum Christfest etwas reicher decken können. Und für Kinder, die oft besonders unter Armut leiden, packt der „MM“-Hilfsverein Geschenke, stellt Gutscheine für Spielzeug, Bücher oder Kinderkleidung aus, ordert tröstende Plüschtiere. Schon jetzt liegen Bretschneider 1685 Anträge vor, die eigentlich die Kriterien erfüllen, „200 Anträge prüfen wir gerade, weitere kommen sicher“, berichtet er. Aber daher brauche die „MM“-Aktion auch „dringend“ noch Spenden.

Dabei können sich stets alle Spender darauf verlassen, dass es Unterstützung der „MM“-Aktion nur für jene Menschen gibt, die in ihrer Not nicht vom sozialen Netz aufgefangen werden. Zuvor sind Einkommensverhältnisse und Verbindlichkeiten als auch Ausgaben genau und nachweisbar offen zu legen – nur dann gibt es Hilfe.

Sämtliche Personal- und Verwaltungskosten trägt der Verlag des „MM“ und zeigt so seit den 1950er Jahren kontinuierlich intensives soziales Engagement. Schon deshalb identifizieren sich „MM“-Leser mit „Wir wollen helfen“ wie mit kaum einer anderen Aktion – weil hier eben Mannheimer wiederum Mannheimern helfen. Darauf setzen wir auch nun wieder. Wie und wo „Wir wollen helfen“ hilft, darüber berichten wir ab Montag wieder bis Weihnachten per „Tagebuch“. Und wir freuen uns auf viele Leser, die mit großen und kleinen Geldbeträgen Solidarität zeigen und diese Idee mittragen – weil sie wissen, dass ihr Geld richtig ankommt: bei Nachbarn in Not.

