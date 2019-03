Echo-Klassik-Preisträger Tewinkel dirigiert Akademiekonzert

Beim 6. Akademiekonzert – am Montag und Dienstag, 18. und 19. März, jeweils um 20 Uhr im Mozartsaal des Rosengartens – dirigiert Echo-Klassik-Preisträger Sebastian Tewinkel (Bild) ein Programm, das Geschichten erzählt. Im Fall von Richard Strauss’ Duett-Concertino sind die Erzähler zwei hochbegabte Musiker aus den Reihen des Nationaltheater-Orchesters: Patrick Koch (Klarinette) und Antonia Zimmermann (Fagott). Auf dem Programm stehen Werke von Joseph Haydn, Franz Liszt, César Franck und Richard Strauss. Für das Konzert am Dienstag (19.) verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Akademiekonzert“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Montag zwischen 14 und 15 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen erreichbar sein. red/lok

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.03.2019