„Echt albern“ oder „nicht mehr zeitgemäß“?

Diskriminierend? Dieser „Sarotti-Mohr" hängt im Capitol-Foyer.

Das Ergebnis ist mehr als eindeutig: 93 Prozent der Teilnehmer einer Onlineumfrage im Morgenweb wollen, dass der „Sarotti-Mohr“ im Capitol hängen bleibt. Die Forderung, ihn abzuhängen, war im Internet erhoben worden, nachdem Teilnehmer einer Anti-Rassismus-Veranstaltung der Initiative „Mannheim sagt Ja“ die Leuchtreklame mit den beiden Mohren als „problematisch“ bezeichnet hatten. Auch auf der Facebook-Seite dieser Zeitung läuft eine heftige Diskussion über das Thema (wir berichteten). Hier nur wenige Auszüge:

„Leute, Leute, man kann wirklich alles übertreiben, so ein Quatsch“, reagiert Claudia Schmid. „Langsam wird es echt albern mit diesen Themen“, findet Patrick Hammel. „Wer das Capitol und seinen Geschäftsführer kennt und nur im Ansatz über Diskriminierung durch den Sarotti-Mohr nachdenkt, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank“, betont Jörg Mohr. „Nur Menschen, die bei dem Schild so denken, sind für mich die wirklichen Rassisten, da sie so Gedanken haben. Für mich ist es einfach nur ein Markenzeichen“, argumentiert Doris Zorn und fordert: „Man sollte mal die Kirche im Dorf lassen und sich um wirkliche Probleme kümmern.“

Nie ein Problem gehabt

Peter Henninger schreibt: „Da würde selbst meine zwölfjährige farbige Tochter drüber lachen!“ „Ich bin dunkelhäutig. Ich habe noch nie damit ein Problem gehabt“, teilt Gisela Davis mit. Manuela Pascarella fragt sich: „Ich dachte Mannheim ist bunt. Gehören die Farbigen da nicht mehr dazu, weil alles weg muss?“ Von „Dummfug“ spricht Kai Adomeit und merkt an: „In Deutschland haben über 800 000 Menschen kein Dach über dem Kopf, 20 Prozent aller Kinder wachsen in Armut auf, und ihr regt euch über den Sarotti-Mohr auf?“ „Wenn die Menschen da draußen ansonsten keine Probleme haben, dann bekommen sie einfach welche eingeredet“, kommentiert Alexandra Eichhorn. „Das Schild muss hängen bleiben. Kult! Wo sind wir denn?? Wird immer lächerlicher mit der Political Correctness“, mahnt ebenso Tim Fischer.

Dagegen findet es Gungel Gaukeley „anmaßend, dass Menschen, die vermutlich wenig Rassismus-Erfahrungen in ihrem Alltag machen, darüber entscheiden, was Rassismus ist und was nicht“. Theresa Best findet „das Vorgehen vom Capitol sehr gut: Thema ernst nehmen und mit Bedacht handeln“. „Es geht um die Hautfarbe in der dienenden Position. Es ist einfach nicht mehr zeitgemäß“, erklärt Sabine Hofmanns. „Das Problematische an dem Sarotti-Mohr ist ja nicht seine Hautfarbe, sondern die Tatsache, dass es eine Darstellung eines Sklaven ist, der schön brav grinsend andere bedient“, ergänzt Patricia Thiele.

Zudem gibt Rainer Döhring zu Bedenken: Jeder „lächerlich, absurd, haben wir nicht andere Probleme, blablabla -Kommentar bestätigt nur, wie notwendig die Diskussion über Alltagsrassismus ist“. Mit Humor nimmt Holger Gnaerzel das Thema und verlangt „Meister Proper muss seinem Glatzkopf ein Toupet aufsetzen. Ich fühle mich als Haarloser diskriminiert“. pwr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018