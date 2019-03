Echtes Blut im Horror-Zirkus

Die letzten Spinnen werden noch drapiert, die ersten rauchend grünen Cocktails schon vorbereitet und die finalen Proben in der dunklen Manege noch einmal genau abgestimmt. Denn wenn der „Zirkus des Horrors“ mit seinem neuen Programm „Asylum“ heute Abend auf dem Neuen Messplatz Premiere feiert, wollen 30 Artisten ihre Zuschauer in eine abgründige Schauerwelt entführen, die auch in der Quadratestadt längst zum Kult geworden ist. Bei den Gastspielen 2013 und 2017 in der Stadt versetzte der Zirkus Tausende Menschen in ausverkauften Zelten in Angst und Schrecken.

Dabei fing für die Direktoren, Joachim und Rosemarie Sperlich, 1995 alles ganz anders, ja, klassisch an. Mit einem traditionellen Weihnachtszirkus präsentierten sie dem Publikum in Karlsruhe jährlich eine visuell fast romantische Zirkus-Schau, die die Liebe des frohen Festes beschwor – und über die Jahre hinweg tausende Gäste bewegte.

Wie in der Psychiatrie

Doch nach Jahren des Erfolgs gab es bei den künstlerischen Köpfen die Sehnsucht nach neuen Reizen, die bald schon in dämonische Gefilde führten. Denn was in Spanien und Großbritannien längst Eingang in die Zirkus-Kunst gefunden hatte, fehlte in Deutschland noch gänzlich. Fortan verschrieb sich die Zirkus-Familie der ästhetischen Finsternis und löste dabei durchaus Kontroversen aus. „Es gab in den ersten Jahren auch in der Szene Bedenkenträger, die uns gesagt haben, dass das abartig ist und sowieso nicht funktioniert“, wie Zirkus-Sprecher Kevin Leppien im Gespräch mit dieser Zeitung klarstellt. „Aber für uns war entscheidend, wie wir den Horror zeigen. Und für uns war von Anfang an klar, dass wir nicht den Horror zeigen wollen, der uns täglich umgibt – wir produzieren wie im Horrorfilm eine dunkle Fantasie und machen den Schrecken so genussfähig.“

Eine Aufgabe, die sich der Zirkus in den sieben Jahren seiner Geschichte nie einfach gemacht hat. Denn auf der einen Seite nutzen die Verantwortlichen die langjährigen Kontakte zu Agenturen weltweit, um Darsteller zu finden, die sich gleichermaßen auf ihre Kunst, aber auch das Spiel zwischen Theater und Maskerade verstehen. Auf der anderen Seite investierte der Zirkus in eine Infrastruktur, die vom Dekorationsdetail über Kosmetik bis hin zu LED- und Lasereffekten reicht, um eine Atmosphäre des Grauens zu erzeugen. Auch in Mannheim nehmen die Gäste vor dem Gang in die Manege auf der Wartebank einer alten Psychiatrie oder auf hölzernen Jugendstil-Prunkmöbeln Platz.

Mit dem Psychologieprofessor Salvatore dei Morti geht es bei der Produktion „Asylum“ – auf Deutsch so viel wie Irrenhaus – auf eine Reise in das 19. Jahrhundert in ein Versuchslaboratorium des Grauens, in dem scheinbar psychisch erkrankte Artisten von ihrem Meister mit skurrilen Praktiken geheilt werden sollen. Die beiden Todesrad-Artisten Maik und Siegfried Sperlich gehören dabei nicht weniger zu Patienten des berüchtigten Professors, als die Kontorsionskünstlerinnen Munkhuu, Nomin und Choinkor, die ihre schier grenzenlose körperliche Flexibilität unter Beweis stellen wollen.

Dass bei den Aufführungen tatsächlich echtes Blut fließt, wenn sich der Österreicher Kurt Späth Nadeln durch den Körper zieht, verschweigt der Zirkus keineswegs und verweist beim Aufbautermin vor Ort auf die Nachfrage des Publikums: „Es gab immer wieder die Forderung unserer Fans, dass wir diesen echten Schmerz zeigen – wenn er auch vermittelt wird“, wie Kevin Leppien erklärt und gleichzeitig klarstellt: „Alles das ist bei uns Teil einer moderierten Aufführung. Wir wollen nicht, dass bei uns jemand schreiend aus dem Zelt rennt.“

Nadeln durch den Körper

Was nicht heißt, dass auf die fröhlichen Zirkus-Seiten verzichtet wird. Zum einen soll Horror-Clown Milano Kaiser in Mannheim dafür sorgen, dass schrecklich gut gelacht wird. Am Eingang habe man für jeden Abend aber auch eigens ausgewählte Horror-Darsteller aus der Region gesucht, die auf mitunter etwas ängstliche Kinder und Jugendliche zugehen und sensibilisieren sollen. „Denn am Ende ist uns wichtig, dass eine schaurig-schöne Erinnerung und keine abschreckende Panik im Vordergrund steht“, so Leppien.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.03.2019