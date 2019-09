Edinger-Chöre singen gemeinsam

Alle Edinger-Chöre werden sich dieses Jahr nochmals in den Dienst einer guten Sache stellen – bei einem Benefizkonzert am Sonntag, 10. November, um 18 Uhr im Capitol. Obwohl sich Dietrich Edinger mit der großen Chorgala im Dezember vergangenes Jahres im Rosengarten nach 40-jähriger Konzertkarriere von den städtischen Bühnen – Seebühne, Herzogenriedpark, Mozart- und Musensaal – verabschiedet hatte, stimmte er dem Projekt zu. Der Erlös kommt der Jugendvesperkirche zugute. Zudem feiern einige seiner Chöre dieses Jahr auch noch Geburtstag: 140 Jahre Frohsinn Friedrichsfeld, 35 Jahre Feuerwehrchor Ladenburg und 25 Jahre Edinger-Chöre Ladenburg. Karten für das Konzert der Edinger Chöre gibt es im Kunden Forum des „MM“ in P 3, 4 und über das Capitol. red/lok

