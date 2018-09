Egger schlägt eine Bahnlinie Qingdao-Mannheim vor

Norbert Egger hat im chinesischen Qingdao bei einer hochkarätig besetzen Konferenz die Vorzüge von Mannheims Partnerstadt dargestellt. Der ehemalige Erste Bürgermeister Mannheims (1989 bis 2005) ist als einziger Deutscher Mitglied des Berater-Ausschusses der Metropole. Die rund 30 Mitglieder sollen mit ihrer Expertise die geplanten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen der Stadt unterstützen. Qingdao hat sich zum Ziel gesetzt, zu einer Weltstadt aufzusteigen.

Egger arbeitete in seinem Vortrag die „herausragenden und speziellen Besonderheiten“ der Zehn-Millionen-Metropole heraus: den Seehafen, einer der größten der Welt, den traditionsreichen Berg Laoshan, hervorragende Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen sowie die touristischen Höhepunkte. Der Mannheimer sagte, dass Qingdao sich auf die Vermarktung von Seealgen fokussieren solle. Zudem schlug Egger eine direkte Bahnlinie von Qingdao in die Mitte Deutschlands, „am besten nach Mannheim“ vor. Eine solche Linie habe den Vorteil, dass eine ganze Reihe von Seidenstraßen-Anrainern angeschlossen werden könnten. Qingdao wäre dann – in Verbindung mit dem Seehafen und einem neuen Flughafen – ein Drehkreuz für Waren aus Japan und Korea und dem ganzen Nordosten Chinas. stp

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.09.2018