Egger schlägt Museum für Qingdao vor

Mit viel Beifall haben Teilnehmer die Rede von Norbert Egger bei der Sitzung einer Expertenkommission im chinesischen Qingdao bedacht. Der ehemalige Erste Bürgermeister Mannheims (1989 bis 2005) und Ehrenbürger der 10,3-Millionen-Stadt ist als einziger Deutscher Mitglied des Berater-Ausschusses der Metropole. Die rund 30 Mitglieder sollen mit ihrer Expertise die geplanten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen der Stadt unterstützen. Qingdao hat sich zum Ziel gesetzt, zu einer Weltstadt aufzusteigen.

Bei der dritten Expertenkonferenz schlug Egger vor, dass Qingdao sich bei der Staatszentrale um die Ausrichtung einer Gipfelkonferenz zwischen China und den Mitgliedsländern der Europäischen Union bemühen solle, da in der Weltpolitik und auch in der Weltwirtschaft eine Neuorientierung anstünden. Qingdao empfehle sich als Tagungsort aus zwei Gründen: „als das zentrale Drehkreuz im Nordwesten Chinas zu Südkorea und Japan und wegen seiner besonderen Beziehung zu Deutschland aus der Vergangenheit“. Qingdao sei die deutscheste aller chinesischen Städte.

100 Millionen Touristen im Jahr

Zudem äußerte der 79-Jährige die Ansicht, dass eine Weltstadt von internationalem Rang auch ein dementsprechendes Museum benötige. Er verwies darauf, dass ihm die Chefin des großen, vor etwa 20 Jahren gebauten Museums in der Stadtmitte von Shanghai erzählt habe, dass Shanghai nun ein zweites, dreimal so großes Museum baue. Neben den Stränden am Gelben Meer und der alten deutschen Stadtsiedlung würden die jährlich rund 100 Millionen Touristen sicherlich gerne auch ein Museum besuchen, sagte Egger.

Sitzungsleiter Long Yongtu, der frühere Handelsminister Chinas, habe seine Ausführungen nachdrücklich unterstützt, berichtete Egger nach seiner Rückkehr aus China.

Qingdao liegt am Pazifik, etwa eineinhalb Flugstunden südöstlich von Peking. Mannheim verbindet seit 2016 eine Städtepartnerschaft mit der Metropole. stp

