Egon Jüttner für OSZE und EU im Einsatz

Das Zentrum für Internationale Friedenseinsätze (ZiF) in Berlin hat im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens den ehemaligen langjährigen CDU-Bundestagsabgeordneten und Stadtrat Egon Jüttner für das ZiF-Wahlbeobachtungspool ausgewählt. Das hat die Gemeinderatsfraktion der CDU mitgeteilt. Als Wahlbeobachter soll Jüttner in Zukunft den Verlauf von Wahlen in verschiedenen Ländern verfolgen. Dabei werde er Informationen für die Beurteilung von Wahlen anhand standardisierter Fragebögen sammeln und die Einhaltung internationaler Richtlinien überprüfen.

Ziel der Wahlbeobachtungen durch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und die EU ist es, einen Beitrag zur Demokratisierung und Friedenssicherung in den betroffenen Ländern zu leisten. Wahlbeobachtungen gehören zu den Kerninstrumenten der Förderung von Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit. Die OSZE hat seit 1991 mehr als 200, die EU seit 2000 über 70 Wahlen beobachtet. „Bereits als Mitglied des Bundestags habe ich an zahlreichen Kurzzeitwahlbeobachtungen teilgenommen und entsprechende Erfahrungen gesammelt. Insofern bin ich auf diese neue Aufgabe gut vorbereitet“, wird Egon Jüttner in der Mitteilung zitiert. red/cs

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.01.2019