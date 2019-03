Ehre für Joy Fleming auf Sullivan

Die Umbenennung der Kurpfalzbrücke ist es nicht geworden, obwohl das nach dem überraschenden Tod Joy Flemings am 27. September 2017 viele Mannheimer in einer Online-Umfrage dieser Zeitung befürwortet hätten. Dafür soll im Spätsommer, spätestens im Herbst, der Joy-Fleming-Ring auf dem Gelände der Sullivan Barracks in Käfertal eingeweiht werden. Das bestätigte Sänger Bernd Peter Fleming auf Anfrage. Laut dem Sohn der Kurpfälzer Gesangsikone geht der Plan auf einen Antrag des SPD-Stadtrats und Capitol-Chefs Thorsten Riehle vom 10. Oktober 2017 zurück (wie damals berichtet). Er trauert der Joy-Fleming-Brücke nicht unbedingt hinterher, obwohl die Verbindung zum „Neckarbrückenblues“ schon sehr stark gewesen wäre: „Aber in Ami-Clubs wie auf Sullivan hat sie ja am Anfang ihrer Karriere viel gesungen, gemeinsam mit ihrer Schwester. Das passt schon.“ Bernd Peter Fleming ist überzeugt, dass „es Mama sehr geehrt hätte, dass eine Straße nach ihr benannt wird. In Bezug auf die Brücke hätte sie mit Sicherheit auch die Priorität darauf gelegt, dass Gelder lieber zu Gunsten der Mannheimer Bürger am richtigen Fleck eingesetzt werden, anstatt Unsummen für die Umbenennung der Brücke zu ,verschwenden’. Jungbusch, Neckarstadt oder Zentrum, hier hätte auch eine kleine Gedenktafel oder ein Stein ausgereicht. Sie hätte keine Ansprüche gehegt. Niemals.“ (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.03.2019