„Ehrenamt zum Beruf gemacht – ohne Bezahlung“

„Der Hausfrauenverband ist zu meiner zweiten Heimat geworden“, blickt Magrita Hofmann zurück. Wie Uschi Lottermann ist sie vor 50 Jahren in den Verband eingetreten, der damals noch nicht an der Kunststraße (N 3, 7-8), sondern im alten Gewerkschaftshaus O 4, 8 sein Domizil hatte.

Und was bewegte die beiden jungen Mütter 1969 dazu, sich dem 1915 gegründeten Verband anzuschließen? Magrita Hofmann (inzwischen 84) und Uschi Lottermann (78) absolvierten einen Lehrgang zur Hauswirtschaftsmeisterin. Das Gespräch offenbart, wie wichtig für beide Frauen war, eine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen zu können – was seinerzeit so manche Männer für überflüssig, ja aufmüpfig hielten. „Als ich die Meisterprüfung machte, hat ein Bekannter gesagt: Jetzt geht auch Magrita auf die Barrikaden“, erzählt die 84-Jährige. Der Ehefrau und Mutter von drei Söhnen lag zwar das Ausfechten feministischer Kämpfe fern, sie nutzte aber gleichwohl ihre Ausbildung, um sich eigenes Terrain jenseits familiärer Aufgabenfelder zu schaffen.

Sie baute die Verbraucherberatung des Vereins auf, vermittelte Wissen in hauswirtschaftlichen Lehrgängen. „Ich habe damals viele Fortbildungsseminare besucht und mein Ehrenamt zum Beruf gemacht – halt ohne Bezahlung“, bilanziert Magrita Hofmann, die rund drei Jahrzehnte im Vereinsvorstand aktiv war. Die Ausbildung zur Hauswirtschaftsmeisterin nutzte auch Uschi Lottermann als Türöffner für persönliche Projekte. Viele Jahre hat die begeisterte Tüftlerin bei Außenstellen der Abendakademie Kurse in textilem Werken angeboten. „Die waren immer voll!“ Außerdem baute die Sammlerin aus Leidenschaft in Seckenheim ein kleines, aber feines Museum für Handarbeiten auf. Ihre Fähigkeiten kombiniert mit ihrer Erfahrung gab sie in den Lehrgängen des Vereins weiter.

Als die beiden Frauen 1969 in den Hausfrauenverband (heute Netzwerk Haushalt) eintraten, galt es, die Organisation zu „entstauben“. An neuen Aktivitäten waren freilich ältere Kriegerwitwen nur mäßig interessiert. Der „Club junger Hausfrauen“ sorgte als Ergänzung des Vereins für frischen Wind. „Da bewegte sich so einiges!“ Als spannend haben die beiden Langzeitmitglieder auch ihre frühen Einsätze auf dem Maimarkt in Erinnerung. Vorteil des eigenen (von der Messeleitung zur Verfügung gestellten) Standes: Endlich wurde die Beratungskompetenz der geschulten Hausfrauen sichtbar –auch beim anderen Geschlecht. „Es waren die Männer, die stehenblieben und sich für ausgelegte Testhefte interessierten.“

In 50 Jahren haben sowohl Magrita Hofmann als auch Uschi Lottermann dafür gesorgt, dass Hauswirtschaft mit anderen Augen wahrgenommen wird. Das Engagement im Verband, betonen beide, habe ihr Leben bereichert.

