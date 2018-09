Ehrenamtliche als Stützen von Museen

Auch mit 70 will sie „noch etwas tun, was Spaß macht und was Sinn macht“. Daher steht Margit Dietz hinter der Ladentheke – freilich an besonderem Ort: im Museumsshop der Reiss-Engelhorn-Museen. Damit ist die Pensionärin eine der vielen Ehrenamtlichen, die in Museen oder dem Kunstverein, auf der Freilichtbühne oder im Marchivum tätig sind. Viele kulturelle Angebote wären ohne sie nicht möglich.

„Es ist hier eine geschichtsträchtige Atmosphäre, ich bin von vielen schönen Dingen umgeben, habe Kontakt zu Kunden, auch aus dem Ausland“, schwärmt Margit Dietz. Zuvor Assistentin der Geschäftsleitung in einem Unternehmen, wollte sie nach ihrer Pensionierung vor sechs Jahren „nicht nur zu Hause Däumchen drehen“. Also arbeitet sie jetzt im Museumsshop. „Man bleibt lebendig im Kopf, und es ist ein sehr nettes Team“, sagt sie.

An Ruder und Steuer

Mehr als 45 Mitglieder umfasst dieses Team. „Alle arbeiten ehrenamtlich, um einen Erlös für das Museum zu erwirtschaften“, erklärt Elena Bichelmeier, Geschäftsführerin der Service-GmbH des Fördererkreises, der die Museumsshops in den Häusern in C 5 und D 5 betreibt: „Die Leute kaufen gerne Mitbringsel, Erinnerungsstücke, Geschenke bei uns“, freut sie sich. „Aber wir könnten keine Gehälter zahlen, denn der Umsatz ist ja auch abhängig davon, ob große Ausstellungen sind oder nicht“, ergänzt Anja Muley, die zweite Geschäftsführerin. Daher sei der „Betrieb nicht machbar ohne ehrenamtliches Engagement“.

Das gilt bei den Reiss-Engelhorn-museen nicht allein für die Museumsshops. Insgesamt sind in der Einrichtung 220 Ehrenamtliche tätig. Sie steigen mit Archäologen bei Ausgrabungen in die Baugruben, katalogisieren Funde, unterstützen Restauratoren, nehmen im Infobüro Buchungen für Führungen entgegen. „Die sind ungeheuer wichtig für uns, ohne sie würde vieles nicht funktionieren“, sagt Generaldirektor Alfried Wieczorek: „Nur durch Ehrenamtliche schaffen wir es, alle archäologischen Funde binnen eines Jahres genau zu registrieren“. „Es sind oft Leute mit einem hohen Bildungshorizont, die uns auch bei der Kunst- und Kulturgeschichte gut unterstützen, sie haben einen hohen Grad an Verlässlichkeit“, ergänzt Zeughaus-Direktor Christoph Lind.

Ähnlich äußert sich Christiane Sutter, die am Technoseum die Ehrenamtlichen betreut. Wenn an allen Samstagen und Sonntagen im Sommerhalbjahr die ehemalige Torfbahn aus dem Jahr 1961 mit vielen Gästen das Technoseum umrundet oder am Museumsschiff das von 1957 stammende Polizeiboot neckaraufwärts zur Feudenheimer Schleuse oder flussabwärts in den Mannheimer Hafen schippert, sitzen ausschließlich Ehrenamtliche am Steuer oder Ruder.

Ob die vielen Mitmachstationen im Museum, Druckwerkstatt, Workshops – „viele Angebote wären ohne unsere 151 unbezahlten Helfer nicht möglich“, hebt Sutter anerkennend hervor, „wobei viele nicht nur eine Aufgabe wahrnehmen, sondern verschiedene Plätze“.

Nicht alleine Museen stützen sich aufs Ehrenamt. So richtet der von 750 Mitgliedern getragene Kunstverein ständig Ausstellungen in seinem Pavillon in der Augustaanlage aus und ist damit fester Bestandteil des kulturellen Angebots der Stadt. Aber bis auf einen hauptamtlichen Ausstellungsleiter basiert auch dort der Betrieb auf Einsatz ohne Bezahlung: „Zwölf Ehrenamtliche sitzen im Wechsel am Empfang, sind Ansprechpartner während der Öffnungszeiten, betreuen Kasse und Shop“, so Vorsitzender Andreas Notz: „Die meisten Ehrenamtlichen begleiten den Kunstverein schon seit vielen Jahren, pflegen aus dieser langjährigen Tätigkeit auch private Kontakte und nutzen den Kunstverein als Treffpunkt“. Nicht zuletzt laufe die ganze Vorstandsarbeit ohne Bezahlung. „Auch wenn es Spaß macht – es ist ein enormer zeitlicher Aufwand, etwa unsere Veranstaltungen zu organisieren, mehr als 1800 Mitglieder zu verwalten und monatlich zu informieren“, erklärt Achim Weizel, Vorsitzender der Freunde und Förderer des Nationaltheaters.

Ohne Geld auf der Bühne

Ein Mannheimer Theater funktioniert komplett ohne Bezahlung aller Akteure – die Freilichtbühne. Von den 350 Mitgliedern des Trägervereins sind laut Sabine Valentin, der Künstlerischen Leiterin, 120 auf und hinter der Bühne aktiv dabei. „Kulissen bauen, Kostüme nähen, die Maske, die ganze Anlage hier – wir machen ja alles selbst“, sagt Valentin, „seit diesem Jahr auch die Pausenbewirtung der Gäste, weil wir keinen Pächter mehr für unsere Gaststätte gefunden haben“. Viele Mitglieder seien sogar doppelt aktiv, stehen beim einen Stück auf der Bühne, sitzen beim anderen an der Kasse. „Keiner bekommt Geld – wenn wir die Leute nicht hätten, gäbe es uns nicht mehr“, stellt Valentin klar.

Und selbst dort, wo man es nicht erwartet, sind Ehrenamtliche aktiv – im Marchivum helfen rund 15 Aktive, übernehmen Recherchen, das Gegenlesen von Publikationen und die „Übersetzung“ alter Ratsprotokolle. „Die alten Schriften können leider immer weniger Menschen lesen“, so Marchivum-Direktor Ulrich Nieß. „Ohne die Unterstützung der Ehrenamtlichen könnten wir gerade bei den privaten Sammlungen nicht so rasch bei der Erschließung vorankommen“, erklärt Nieß. Zudem hätten sich schon jetzt Leute gemeldet, die beim vom Freundeskreis betriebenen Archivshop mitarbeiten wollen. „Ich finde das großartig“, sagt der Marchivum-Direktor.

