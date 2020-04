Ehrenamtliche bauen Jugendherberge um

„Betten abbauen, aufbauen, schleppen“ – so beschreibt ihr Kommandant Florian Häffner das, was am Montag und Dienstag 21 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Neckarau machen. Zusammen mit 18 ebenso ehrenamtlich engagierten Männern und Frauen vom Technischen Hilfswerk (THW) wandeln sie die Jugendherberge am Rheinufer zu einem Ersatz-Pflegeheim für die Corona-Krise um, das die Altenpflegeheim Mannheim gGmbH betreiben wird.

Die Jugendherberge ist, wie die Hotels, geschlossen. Das Jugendherbergswerk bot der Stadt Mannheim aber, wie in anderen Städten, die Nutzung der Räume für Notfälle während der Corona-Pandemie an. Ab Ende April soll sie mit bis zu 40 Betten als „Station für Routine-Quarantänefälle“ betrieben werden. Sie ist gedacht für Bewohner von Pflegeheimen, die nicht an Covid-19 erkrankt sind, die aber ihre Einrichtungen aus anderen Gründen verlassen haben – etwa aufgrund einer Operation – und die nun zurückverlegt werden sollen. Doch Rückkehrer wie auch neu aufzunehmende Heimbewohner dürfen derzeit erst nach einer 14-tägigen Isolationsphase in die Heime.

Stockbetten raus

Zunächst hatte die Stadt dafür sowie als Ausweich-Krankenhaus Hotels geprüft und bereits das Mercure-Hotel am Friedensplatz bekanntgegeben (wir berichteten). Über 40 Ehrenamtliche des THW standen sogar schon bereit, es umzubauen – doch dann kam es kurzfristig doch nicht zum Vertragsabschluss mit dem Hotel. Stattdessen entschied man sich für die Jugendherberge. „Aufgrund der Entwicklung der letzten Tage konnte eine Anmietung eines Ausweichquartiers zeitlich verschoben werden“, begründete dies vor Ostern ein Sprecher der Stadt auf Anfrage. Vom Bedarf für ein Behelfskrankenhaus ist gar nicht mehr die Rede.

Das Haus an der Rheinpromenade verfügt eigentlich über 258 Betten in 73 Zimmern, meist Stockbetten in 40 Vierbettzimmern sowie Zwei-, Drei- und Fünf- sowie sogar vier Sechsbettzimmer. Für einen Pflegeheimbetrieb sind sie daher so nicht geeignet. Zunächst schraubte eine Fachfirma in der vergangenen Woche die Stockbetten auseinander. „Wir räumen jetzt die ganzen Zimmer leer, lagern die Jugendherbergsbetten in einem speziellen Raum und richten die Zimmer neu ein“, erklärt Benjamin Wenker, der Zugführer der THW-Mitglieder. Auch einen Lagerraum richteten sie ein, deckten den Boden in dem erst 2014 sanierten Haus – Stäbchenparkett – mit Holzplatten und Kunststoffbelag ab.

Weitere drei THW-Helfer sind in der Küche im Rettungszentrum Friedrichsfeld und kochen Mittagessen für die eigenen Leute sowie die Freiwillige Feuerwehr. Am Montag gab es Paprikahähnchen, „sehr lecker“, wie Wenker betont. Die meisten Ehrenamtlichen, ob THW oder Feuerwehr, seien von ihren Arbeitgebern für die Arbeit, die als Einsatz des Katastrophenschutzes gilt, problemlos freigestellt worden. Die Betten kamen aus dem Katastrophenschutzlager der Feuerwache Süd.

