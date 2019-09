"Ehrenamtliche Beteiligung ist riesig"

Mannheim.Schon bevor der „Tag der Familie“ offiziell gestartet ist, tummelten sich zahlreiche Besucher im Luisenpark und an den Eingängen. Andreas Dauth, Veranstaltungsleiter der Stadtpark Mannheim GmbH, zeigt sich erfreut über die gute Resonanz beim Kinderspektakel: „Die Leute sind so früh gekommen, wie noch nie. Das hat super funktioniert.“ Und der Andrang sollte nicht nachlassen – die Veranstalter sprechen von mehreren 1000 Gästen am gesamten Samstagnachmittag. Trotzdem könne man noch gemütlich durch den Park und entlang der 45 überall verteilten Spielstationen bummeln, so Dauth: „Und das ist ja auch Sinn der Sache.“

Der Stadtjugendring, die Abteilung Jugendförderung des Fachbereiches Jugendamt und Gesundheitsamt sowie die Stadtpark GmbH haben die Aktion, welche einen Tag nach dem Weltkindertag stattfindet, initiiert. Und zahlreiche Jugendverbände, Vereine und städtische Einrichtungen laden mit ganz unterschiedlichen Angeboten zum Basteln, Staunen, Probieren und Mitmachen ein. Ulrike Freundlieb, Bürgermeisterin für Bildung, Kinder, Jugend und Gesundheit von der SPD, weist auf die Intention hin, die neben Spaß und Spiel hinter dem Kinderspektakel steht: „Die Stadt Mannheim will dafür sorgen, dass die UN-Kinderrechtskonvention auf lokaler Ebene umgesetzt wird. Ein Tag wie heute erhöht natürlich die öffentliche Wahrnehmung für Kinderrechte, Schutzwürdigkeit und Entwicklung.“ Vor allem aber lobt Freundlieb das hohe Engagement während des Familienfestes: „Die ehrenamtliche Beteiligung heute ist riesig. Ganz toll.“

Bereits zum zweiten Mal überreicht die Bürgermeisterin auf der Freizeitwiese während des Kinderspektakels über 50 Urkunden an die jungen Teilnehmer der Agenda-Aktion des Fachbereichs Jugendamt und Gesundheitsamt. Im Rahmen des Nachhaltigkeitsprogramms haben sie bei zahlreichen Aktionen der Kooperationspartner Themen aus den Bereichen Natur, Gesellschaft, Politik, Soziales und Kreatives entdeckt. Und nicht nur das: „Die Kinder lernen dabei auch beispielsweise, wie sie unsere Umwelt aktiv im Kleinen ein wenig nachhaltiger gestalten können“, so Freundlieb.

Auf reges Interesse stößt unter anderem der Stand des Jugendhauses Waldpforte und die dort aufgebaute Go-Kart-Bahn. Manuel D´Auria steht am Rand, gibt mit einer schwarz-weiß karierten Fahne jeweils das Startsignal und stoppt die Zeiten. „Wir haben keine freie Sekunde, so viele wollen mal fahren“, meint er augenzwinkernd. Wer am kräftigsten in die Pedale treten kann, der knackt die 14 Sekunden. So schnell hat es Leon zwar nicht geschafft, bekommt im Ziel aber trotzdem einen Handschlag von Maria, die mit 15 Sekunden nur knapp an der Bestmarke vorbeigeschrammt ist.

Eher um Geschicklichkeit als ums Tempo geht es beim Rollstuhl-Parcours am Freizeithaus. Mehrere Kurven gilt es dort zu umfahren. Rampe und schiefe Ebene stellen sich oftmals als Hindernis heraus. „Das ist klar, dass man sich da erst etwas eingewöhnen muss“, erläutert Elke Campioni von der Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit. „Aber immerhin bekommen die Kinder so auch mal einen Einblick, wie es ist, wenn man mit einem Rollstuhl unterwegs ist. Und viele wollen dann gar nicht mehr aufhören.“ Auch die sonst abgeschlossene Rollstuhlschaukel darf getestet werden. Emma wartet gerade, bis sie an der Reihe ist. Aber damit hat sie kein Problem. Denn im gepolsterten Rollstuhl sitzt es sich äußerst bequem, meint Emma.

Nicht nur bei den jungen Besuchern blickt man am Samstag in fröhliche Gesichter. Auch viele Eltern sind zufrieden mit dem Freizeitangebot beim Kinderspektakel. „Wir kommen hier jedes Jahr gerne hin“, resümiert die Mannheimerin Tina Marica. „Einfach weil man sich hier so viel Mühe gibt und es so viel zu basteln und zu entdecken gibt.“ Mit einer größeren Gruppe ist Susanne Treiber aus Rastatt in den Luisenpark angereist. Auch sie war schon öfter hier. „Ich finde es super, weil für alle Altersklassen etwas dabei ist“, so Treiber.