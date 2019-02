Ehrendoktor für Einsatz in Rumänien

Mit der Ehrendoktorwürde hat die Universität Bukarest den Mannheimer Fetalchirurgen Professor Dr. med. Thomas Kohl ausgezeichnet. Kohl leitet das Deutsche Zentrum für Fetalchirurgie und minimal-invasive Therapie (DZFT) am Klinikum. Den Titel der University of Medicine and Pharmacy „Carol Davila“ (UMPCD) erhält er für seine Verdienste um die Fetalchirurgie in Rumänien: Bereits seit 2014 berät er die UMPCD bei komplexen Fällen in der fetalen Medizin und unterstützt bei der Ausbildung neuer Fetalchirurgen. Damit, so erklärte der Rektor der UMPCD, Professor Dr. med. Ioanel Sinescu, habe er dazu beigetragen, das therapeutische Spektrum für ungeborene Patienten in Rumänien zu erweitern. Als Fetalchirurgie wird die Möglichkeit der vorgeburtlichen Operation bei Fehlbildungen des heranwachsenden Fetus bezeichnet. red

