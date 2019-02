Ehrung für Maurer

Thomas Schüssler (l.) und Joachim Maurer mit der Urkunde. © Hochschule

Joachim T. Maurer ist neuer Honorarprofessor an der Mannheimer Hochschule. Bei einer Feierstunde übergab ihm der der stellvertretende Rektor Thomas Schüssler die Ernennungsurkunde. Damit würden Maurers „herausragende berufliche und wissenschaftliche Expertise“ sowie sein das langjährige Engagement für die Hochschule gewürdigt, teilte diese mit. Die Ernennung bedeute auch weitere eine „Stärkung der translationalen Forschung und der Lehre der Medizintechnik“. Die Laudatio für Maurer hielt Karl Hörmann, der ehemalige Prodekan der Medizinischen Fakultät.

Maurer wurde 1964 in Speyer geboren. Er studierte Biologie und anschließend Humanmedizin an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Seit 1994 ist er an der Hals-Nasen-Ohren-Klinik der Universitätsmedizin tätig. Sein Schwerpunkt ist die Schlafmedizin, 1995 wurde er Leiter des dafür zuständigen Zentrums im Klinikum. 1998 stieg er zum Oberarzt, 2004 zum leitenden Oberarzt und 2006 zum stellvertretenden Klinikdirektor auf.

Die Fakultät für Informationstechnik der Hochschule Mannheim hat vor mehr als fünf Jahren intensive Forschungskontakte zu Maurer aufgebaut. Er lehrt zudem in den Bachelor- und Masterstudiengängen der Medizintechnik und Informationstechnik in engem Verbund mit den Professoren. red/sma

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.02.2019