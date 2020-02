Ehrung in Don Pasquale

Gefeierte Komödie: Szenenfoto aus Don Pasquale. © Michel/NT

Der Bloomaulorden ist 1970 vom langjährigen „MM“-Herausgeber Rainer von Schilling, damals Fasnachtsprinz, gestiftet worden. Zunächst als Orden mit Augenzwinkern gedacht, hat er in Mannheim längst den Rang einer hoch angesehenen bürgerschaftlichen Auszeichnung. Regeln dafür, wer – von einem geheim tagenden Dreiergremium aus Markus Haass, Bert Siegelmann und Achim Weizel – mit diesem Orden geadelt werden kann, gibt es nicht. Verliehen wird eine von Gerd Dehof geschaffene, pfundschwere Bronzeplastik des Blumepeter.

Überreicht wird sie am Fasnachtssonntag, 23. Februar, 19 Uhr, im Nationaltheater, in Donizettis Opera Buffo Don Pasquale, die erst Ende Januar erfolgreich Premiere hatte. Gemäß der Tradition der Commedia dell’Arte wird darin ein alter Mann, der eine junge Frau heiraten will, nach allen Regeln der Kunst hinters Licht geführt. Die Verleihung des Ordens erfolgt nach der Pause. Die Laudatio hält Ilka Sobottke. Danach spielt Bloomaul-Kollege Joachim Schäfer im Theatercafé zu Ehren des neuen Ordensträgers, und Fodys Theatergastronomie spendiert Wiener Würstchen. Tickets unter Tel. 0621/1680-150. pwr

