Eichbaum Braufest 2018 abgesagt

Erst 2019 soll es wieder ein Braufest der Eichbaum-Brauerei geben – dann in neuer Form. Für dieses Jahr hat das Unternehmen die beliebte, Veranstaltung zum zweiten Mal hintereinander abgesagt. Man ziehe damit „die Konsequenz aus der enormen Kostensteigerung der letzten Jahre“, kündigte die Brauerei eine „Neukonzeption des Festes“ an. Das erste Wochenende im September war seit über zehn Jahren ein fixes Datum für diese populäre Großveranstaltung mit Feuerwerk und Auftritten vieler regionaler Bands. 2017 wurde es aber abgesagt. Die Brauerei brauche die Freiflächen für die Vorbereitung der Inbetriebnahme des neu gebauten Hochregallagers. Damit seien zudem zahlreiche Mitarbeiter so beschäftigt, dass sie nicht nebenbei eine Großveranstaltung vorbereiten können, hieß es. 2018 solle aber wieder gefeiert werden.

Doch jetzt kam die Absage, weil das gesamte Braufest“ in seiner bisherigen Form auf dem Prüfstand steht“, so das Unternehmen. „Wir kämpfen mit hohen Kosten im Verhältnis zu den Besucherzahlen. Diese werden unter anderem durch gestiegene Auflagen im Bereich Sicherheit und Brandschutz verursacht.“, begründet Eichbaum-Eventmanagerin Nadine Oswald die Entscheidung. Das solle aber keine Absage auf Dauer sein, versichert Oswald: „Die Rahmenbedingungen haben sich verändert, Kostensteigerungen sind darüber hinaus im Bereich Personal und Veranstaltungstechnik zu verzeichnen“, so die Eventmanagerin. Daher müsse man die Planung „entsprechend anpassen“ und das „komplette Konzept überarbeiten“. Im Jahre 2019, wenn Eichbaum 340 Jahre besteht, werde man wieder „ein wirtschaftliches Fest auf die Beine stellen." (pwr)