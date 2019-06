Eifersüchtiger Ehemann gesteht Prügelattacke auf Schwangere

Hat eine seit August 2018 in Mannheim lebende 26-jährige Bulgarin ihr fünftes Kind vorzeitig verloren, weil sie deren Lebensgefährte und Landsmann aus Eifersucht brutal verprügelt und eine Behandlung im Krankenhaus verboten hat? Um diese brisante Frage geht es bei einem Prozess vor der Vierten Strafkammer am Landgericht. Der Angeklagte gesteht zwar, mit einem Ast zugeschlagen zu haben – behauptet aber die Totgeburt sei durch Abtreibungspillen, die seine schwangere Partnerin geschluckt habe, ausgelöst worden.

Mit Fußfessel und Handschellen, die später entfernt werden, betritt der eher schmächtig wirkende Angeklagte den Gerichtssaal. Sein Verteidiger Steffen Kling hat der Kammer schon vorab signalisiert, dass der 36-Jährige zur umfänglichen Aussage bereit ist. Die Anklage, die Oberstaatsanwalt Hofmann verliest, strotzt nur so vor schweren Vorwürfen – und die lauten: massive Körperverletzung, bei der die Gefährdung des ungeborenen Kindes billigend in Kauf genommen wurde, verhinderte ärztliche Hilfeleistung, erzwungener Sex.

Die von einer Dolmetscherin übersetzte Befragung zu den bisherigen Lebensumständen offenbart ein Milieu ohne Bildung und Perspektiven: Velko A., der in einem bulgarischen Dorf mit einem gewalttätigen trunksüchtigen Vater aufgewachsen ist, hat weder eine Schule besucht, noch einen Beruf erlernt – bereits als 13-Jähriger auf Baustellen gejobbt, später im Ausland als Erntehelfer gearbeitet.

Streit um angebliche Affären

Der Angeklagte berichtet von zwei Ehefrauen mit jeweils gemeinsamen Kindern. Bei näherem Befragen stellt sich heraus, dass es keine amtlichen Heiratspapiere gibt. Dies sei bei seinen Eltern und den meisten im Dorf nicht anders, so Velko A. Als er im vergangenen Sommer zum Anheuern auf Baustellen nach Deutschland kam, begleitete ihn die schwangere Fenya und der gemeinsame 14-jährige Sohn. In den Schilderungen des Angeklagten blitzt auf, wie solche Job-Transporte vor sich gehen: Der Fahrer habe die bulgarischen Landsleute in Ludwigshafen am Berliner Platz mitten nachts raus gelassen und ihnen die Pässe abgenommen.

Valko A. fand zwar in der Abbruchbranche Arbeit, aber keine Wohnung. An dem folgenschweren Abend des 28. September 2018 wohnten die Drei in einem Zelt, das illegal auf einer Grünfläche im Gewerbegebiet Casterfeld stand. Vor Gericht bestätigte der 36-Jährige, seine zehn Jahre jüngere Partnerin mit einem Ast attackiert zu haben. Den brutalen Schlägen am Kopf wie ganzen Körper sei ein Streit um angebliche Affären mit anderen Männern, auch aus der Familie, vorausgegangen. Der Angeklagte bestreitet Tritte in den Bauch wie auch die zur Last gelegte Vergewaltigung. Er betont, betrunken gewesen zu sein. Überhaupt konsumiere er seit Jahren täglich große Mengen Bier, Schnaps und Wein.

So viel ist unstreitig: Nach einem telefonischen Hilferuf hat der hier lebende Neffe seinen Onkel und die verletzte Schwangere zu der Schwester des Angeklagten nach Ludwigshafen gebracht. Hingegen ist unklar, ob Velko A. verboten hat, dass seine Lebensgefährtin in ein Krankenhaus gebracht wird.

Totgeburt auf Fahrt zur Klinik

Die deutsche Partnerin des Neffen sagt aus, der Angeklagte habe eine ärztliche Behandlung verhindert – obwohl die Frau „furchtbar ausgesehen hat“ und kaum laufen konnte. Die Zeugin gibt aber auch zu Protokoll: „Fenya wollte ebenfalls nicht ins Krankenhaus.“ Als nach vier Tagen bei der Schwangeren Schmerzen einsetzten und die 26-Jährige doch ins Mannheimer Klinikum gebracht werden sollte, war es bereits zu spät. Während der Fahrt kam das Kind im Auto tot auf die Welt – in der 26. Woche. Velko A. behauptet, seine Frau habe in Griechenland gekaufte Abtreibungspillen-Pillen geschluckt. Auf diese Weise sei schon in Bulgarien eine Schwangerschaft vorzeitig beendet worden.

Der bis 11. Juli terminierte Prozess wird am Mittwoch fortgesetzt. Die misshandelte Lebensgefährtin des Angeklagten soll am Montag befragt werden.

