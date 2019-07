Eigentümer ist Firma aus Berlin

Seit 2014 ist die Objektgesellschaft Alemory 80. Grundstücks GmbH in Berlin die Eigentümerin der drei Türme an der Neckarpromenade. Vertreten wird sie durch das Unternehmen Grand City Property, ebenfalls in Berlin ansässig. Vorheriger Eigentümer war der US-Investor Blackstone. Dieser hatte die 798 Wohnungen am Neckarufer 2007 erworben und eine Firma damit beauftragt, Sicherheitsmängel zu beseitigen. Ein Sicherheitsdienst wurde eingerichtet, die Sauberkeit im Umfeld verbessert. Der neue Eigentümer schrieb damals, das Wohngebiet sei „vom sozialen Brennpunkt wieder zu einem wohnenswerten Quartier entwickelt worden“. jor

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.07.2019