Eilantrag gegen Schließung von Fitnessstudio zurückgewiesen

Mannheim.Der Betreiber eines Fitnessstudios ist vor dem Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg mit einem Eilantrag gegen die vorübergehende Schließung wegen der Coronavirus-Pandemie gescheitert. Für die Rechtmäßigkeit der Schließung von Einrichtungen durch eine Rechtsverordnung sei unerheblich, ob gerade in diesen die Krankheit festgestellt worden sei, teilten die Richter am Donnerstag mit. Das Unternehmen hatte das Infektionsschutzgesetz nicht für eine ausreichende Rechtsgrundlage für Betriebsstilllegungen gehalten. (Az. 1 S 925/20).

Ob die Beschränkungen verfassungsmäßig seien, muss nach Mitteilung des Gerichtes im Hauptsacheverfahren geklärt werden. Die Schließung sei zumutbar. Zwar würden die davon Betroffenen gravierende wirtschaftliche Einbußen erleiden. Demgegenüber stünden jedoch die ebenfalls schwerwiegenden Folgen für die vielen vom Coronavirus betroffenen Menschen und die damit verbundene Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems in Deutschland. Daher seien die angeordneten Schließungen verhältnismäßig, zumal die Landesregierung die Maßnahmen fortlaufend überprüfe. Die Corona-Verordnung bleibe anwendbar. Der Beschluss ist unanfechtbar.

Am Vortag: Entscheidung über Verbote von Gottesdiensten

Zuvor hatte der VGH bereits den Eilantrag eines Kirchenmitglieds gegen das Verbot von Veranstaltungen in Kirchen zurückgewiesen.

Die Landesregierung hatte erstmals am 17. März eine "Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus Sars-Cov-2" erlassen. Dort ist unter anderem geregelt, welche Geschäfte und Unternehmen geschlossen werden müssen und welche weiter öffnen dürfen.

Blick nach Hessen: Drei Eilverfahren gegen Corona-Beschränkungen scheitern

Gleich dreimal sind am Donnerstag Kläger auch in Hessen mit Eilanträgen gegen Beschränkungen in der Corona-Krise gescheitert. Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Kassel lehnte die Klage von zwei Privatleuten und einem Unternehmen ab, die Infektionsschutz-Regeln des Landes Hessen außer Kraft zu setzen. Ein Verstoß gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sei derzeit nicht festzustellen, erklärte der VGH. Der Beschluss ist unanfechtbar (Aktenzeichen: 8 B 910/20.N).

Die Kläger hatten argumentiert, dass die Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie schwere Nachteile hätten: rechtswidrige, erhebliche Eingriffe in eine Vielzahl von Grundrechten vieler Menschen. Die Richter bezeichnen die Vorgänge selbst auch als in jüngerer Vergangenheit "beispiellose Einschränkungen der Freiheitsrechte sämtlicher Menschen". Diese massiven Eingriffe seien aber von einer gesetzlichen Grundlage getragen und zur Verhinderung weiterer Infektionsfälle geeignet und erforderlich.

Mit einem ähnlichen Wortlaut lehnten die Richter auch den Eilantrag ab, mit dem sich ein Fitnessstudiobesitzer gegen die Schließung seines Betriebs wehrte. (Aktenzeichen: 8 B 913/20.N)

Zuvor hatte das Verwaltungsgericht Kassel den Eilantrag eines Bürgers aus Nordrhein-Westfalen abgelehnt, der sein Wochenendhaus am Edersee nutzen wollte. Man habe keinen Zweifel, dass das vom dortigen Landkreis Waldeck-Frankenberg verhängte Nutzungsverbot derzeit ein "geeignetes, notwendiges und angemessenes Mittel" darstelle, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. (Aktenzeichen: 5 L 661/20.KS) (lsw/lhe)