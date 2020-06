Ein Abend für Paare

Es sind turbulente Zeiten: Da tut es gut, seine Erfahrungen auch als Paar mit ausreichend Zeit bei einem guten Essen in den Blick zu nehmen. Dazu lädt der „Abend für uns“ am 11. Juli um 19.30 Uhr im Restaurant Landolin (Waldhof) ein. Das Angebot, das ein Drei-Gänge-Menü mit Impulsen für die Partnerschaft verbindet, macht das Katholische Stadtdekanat Paaren, die sich füreinander Zeit nehmen möchten.

Und so geht es neben dem gemeinsamen genussvollen Essen vor allem um den Aspekt und fernab des Alltags füreinander da zu sein und sich gegenseitig zuzuhören. Die Teilnehmer sprechen zwischen den Gängen im Restaurant Landolin, Speckweg 17, über Wertschätzung, Zweisamkeit und was sie in ihrer Beziehung oder Ehe verbindet. Denkanstöße hierfür liefern zwischen 19.30 Uhr bis 22.30 Uhr Friederike und Ulf Günnewig, die durch das „Paar-Event“ führen werden.

Die Kosten für das Menü und einen Aperitif zum Einstieg liegen bei 49,90 Euro pro Paar zuzüglich Getränke. Die Teilnehmergebühr selbst beträgt 20 Euro je Paar. Interessiert? Eine Anmeldung ist notwendig unter www.kathma.de/abend-fuer-uns oder unter Telefon: 0621/300 85 103. Anmeldeschluss ist am Sonntag, 5. Juli. Die Zahl der Plätze ist begrenzt. red

