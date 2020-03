Ein Abend mit Parsifal

Mit einem hochkarätigen Vortrags- und Musikabend im Florian-Waldeck-Saal der Reiss-Engelhorn-Museen im Zeughaus in C 5 erinnert der Richard-Wagner-Verband Mannheim-Kurpfalz am Dienstag, 10. März, um 19 Uhr an Franz Mazura. Der weltweit tätige, aber in Mannheim fest verwurzelte Bassbariton war im Januar im Alter von 95 Jahren verstorben und dem Wagner-Verband als Ehrenmitglied eng verbunden. Der Theologe und Kunsthistoriker Alexander Wischniewski, Vorstandsmitglied des Wagner-Verbandes und ehrenamtlicher Priester der Alt-Katholischen Kirche Mannheim, wird bei seinem Vortrag auf die theologischen Aspekte in Wagners Bühnenweihfestspiel „Parsifal“, in dem Mazura oft den Klingsor und manchmal auch den Gurnemanz sang, erklären. Dazu singt Kammersänger Thomas Jesatko, begleitet von Solorepetitor Matteo Pirole und dem langjährigen Konzertmeister Robert Frank. Anmeldung unter Tel. 0621/89 34 17 erbeten. pwr

