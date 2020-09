Ein Abend zu NS-Opfern

Frank Nonnenmacher ist der Initiator des erfolgreichen Appells an den Bundestag, der im Februar dieses Jahres die seit 75 Jahren ignorierten KZ-Insassen mit dem grünen und schwarzen Winkel als NS-Opfer anerkannt hat. Er ist Nachfahre eines als „Berufsverbrecher“ stigmatisierten KZ-Häftlings. Auf Einladung des Arbeitskreises Justiz und des Marchivums kommt er am Mittwoch, 30. September, 18 Uhr, ins Marchivum zu einem Vortrag mit dem Titel „Asoziale und Berufsverbrecher – Opfer des Nationalsozialismus“.

Der Referent ist Verfasser einer Doppelbiografie zu seinem Vater Gustav, der in Hitlers Luftwaffe flog, und dessen Bruder Ernst, der zur gleichen Zeit von den Nazis als „Asozialer“ und „Berufsverbrecher“ stigmatisiert wurde und im KZ vernichtet werden sollte. Der Vortrag stellt die Gründe für die langjährige Ignoranz gegenüber diesen NS-Opfern dar. Aufgrund der Corona-Situation ist die Besucherzahl beschränkt, daher wird um Anmeldung gebeten unter 0621/2 93 70 27 oder per E-Mail an marchivum@mannheim.de. Der Eintritt ist frei. Der Abend wird auch live im Internet unter www.marchivum.de gezeigt. pwr

