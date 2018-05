Ein Abend zum Thema Auschwitz

Am 27. Januar 1945 wurde das KZ Auschwitz befreit. In Erinnerung an dieses Datum, das zum Weltgedenktag erklärt wurde, lädt das Cinema Quadrat am Mittwoch, 28. Januar, 19.30 Uhr, zu einer Lesung und Filmvorführung ein. Dr. Ursula Jander wird zum einen aus den Erinnerungen eines Ingenieurs lesen, der im Auftrag der I. G. Farben das Lager Auschwitz-Monowitz miterbaute, und eine Passage aus dem

...

Sie sehen 31% der insgesamt 1285 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.01.2015