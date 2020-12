Ein Appell zum Gebet zu Hause

Für die ganze Erzdiözese Freiburg wird an Heiligabend um 16 Uhr eine Krippenfeier live aus der Jugendkirche Samuel, der Liebfrauenkirche, ausgestrahlt: Dazu kommen Einspielungen der Fidelisknaben Hohenzollern aus der Kirche St. Johann Sigmaringen sowie des Jugendchores St. Oswald Buchen. Die Erzdiözese überträgt die Wortgottesfeier auf YouTube, auf www.ebfr.de/livestream sowie direkt auf www.ebfr.de/krippenfeier. Außerdem bleibt das Krippenspiel danach online – damit möglichst viele Menschen sicher und flexibel das Weihnachtsfest begehen können.

Die beiden Mannheimer Dekane, Karl Jung von den Katholiken und sein evangelischer Amtsbruder Ralph Hartmann, hatten wegen der hohen Zahl an Corona-Infektionen alle Präsenzgottesdienste und Open-Air-Veranstaltungen abgesagt. Viele Kirchen bleiben aber zum Gebet geöffnet. Katholische Priester feiern allein die Messe und schließen Anliegen der Gläubigen in ihr Gebet mit ein, versichert Jung.

Der Katholische Stadtdekan hat sich zudem mit einem Brief an alle Ehrenamtlichen und Gemeindemitglieder gewandt: „Seien Sie bitte aufmerksam und achtsam, um selbst zur Weihnachtsbotschaft zu werden: durch einen Anruf, eine Weihnachtskarte, eine Aufmerksamkeit oder ein Gebet.“ Er appellierte aber ebenso an die Gläubigen: „Feiern sie zuhause!“ Wer nicht oder nicht ausschließlich Online-Angebote nutzen wolle, für den stünden in vielen Kirchen Tüten mit spirituellen Impulsen und Anregungen für das Weihnachtsfest daheim bereit.

Bachkantanten-Festival

Zudem haben beide Dekanate die Ausstrahlung von Gottesdiensten im Rhein-Neckar-Fernsehen organisiert. Am 24. Dezember um 15 Uhr kommt eine ökumenische Familienweihnacht aus der Johanniskirche Lindenhof. Bei dem Singspiel wirken Kinder der ökumenischen Singschule Johannis unter Leitung von Kantorin Claudia Seit mit. Den Gottesdienst gestaltet Pfarrerin Susanne Komorowski. Um 17 Uhr folgt ein Gottesdienst aus der Kirche Zwölf Apostel, Vogelstang, den die beiden stellvertretenden katholischen Dekane Daniel Kunz und Markus Miles gemeinsam mit Pastoralassistentin Christin Rims gestalten. Am ersten Weihnachtsfeiertag um 11 Uhr wird ein Gottesdienst mit Pfarrerin Bianca Blechner und Wirtschafts- und Sozialpfarrer Max Heßlein aus der Johanniskirche gesendet.

Zwischen den Jahren folgt am Sonntag, 27. Dezember, um 10 und um 14 Uhr ein Gottesdienst aus der Marktplatzkirche St. Sebastian mit Pfarrer Theo Hipp und am Donnerstag, 31. Dezember, ebenfalls um 10 und 14 Uhr, lassen die Dekane Ralph Hartmann und Karl Jung das Jahr 2020 in einem gemeinsam gestalteten Gottesdienst ausklingen. Alle Sendungen sind auch in der RNF-Mediathek danach abrufbar unter www.rnf.de/gottesdienst/.

Die Fernsehsendungen ergänzen die Online-Formate, mit denen die evangelischen und katholischen Pfarreien die Weihnachtsbotschaft zu den Menschen nach Hause bringen. So strahlt zum Beispiel die Kirchengemeinde Maria Magdalena am 24. Dezember um 17 Uhr einen Gottesdienst mit Pfarrer Daniel Kunz und Gemeindereferentin Barbara Kraus aus. Aus der Christuskirche gibt es an den beiden Weihnachtsfeiertagen und am Sonntag, 27. Dezember, über Youtube jeweils um 10 Uhr ein Bachkantaten-Festival, übertragen vom Filmteam der Gemeinde, das aus Tom Wolf und Leon Scholpp besteht.

Die Citykirche Konkordien hat ihre „offene Weihnacht“ umgeplant. Die Andacht ist gestrichen, aber die Kirche ab 16 Uhr geöffnet, damit die Bedürftigen mit Abstand eine Tüte mit warmem Essen und eine Geschenktüte abholen können – wobei über 30 Ehrenamtliche helfen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.12.2020