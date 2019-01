Ein „arabischer Schindler“ rettete Juden

Der Berliner Journalist Igal Avidan ist heute in Mannheim. © Yehuda Altmann

Wer sich in der Nazi-Zeit für Juden und andere Verfolgte einsetzte, begab sich in große Gefahr. Berührend sind daher die Erzählungen über Menschen, die trotzdem handelten. Dazu zählt auch die Geschichte von Mohamed Helmy (1901-1982). Der ägyptische Mediziner arbeitete während der NS-Zeit in einem Berliner Krankenhaus.

In dieser Zeit ermöglichte er jüdischen Bürgern das Überleben, indem er Verstecke für sie organisierte. Der Mediziner, der durch seine Rettungsaktionen selbst in Gefahr geriet, wurde 2013 posthum von der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem als Gerechter unter den Völkern ausgezeichnet.

Aus Anlass des Holocaust-Gedenktages liest der Berliner Journalist Igal Avidan aus seinem Buch über Helmy. Bei der Recherche über den „arabischen Schindler“, hatte der Autor mit ehemaligen Patienten gesprochen. Auch besuchte Avidan einst genutzte Verstecke um einen Eindruck von den Rettungsaktionen zu gewinnen. Die Buchvorstellung wird begleitet von Liedern des in Auschwitz ermordeten Komponisten Viktor Ullmann, aufgeführt von Amnon Seelig, Kantor der jüdischen Gemeinde in Mannheim, und Pfarrer Dr. Joachim Vette am Klavier.

Die Lesung im Bildungszentrum sanctclara, B 5, 19, beginnt heute, Montag, 28. Januar, um 19 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro. red/olf

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.01.2019