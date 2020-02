Ein Arzt, zwei Helfer, drei Geräte

Schmerzen in den Armen, Übelkeit und Beklemmungen in Brust und Oberbauch – bei diesen Symptomen heißt es 112 anrufen, Notarzt holen und ab ins Krankenhaus. Problematisch wird es allerdings, wenn kein Notarzt vor Ort und das Krankenhaus eine halbstündige Flug- oder zwölfstündige Busreise entfernt ist.

Mit dieser Sachlage sah sich Christina Berge, Ergotherapeutin, Hobby-Volleyballerin und passionierte Hochgebirgswanderin, während ihres Urlaubs im äthiopischen Hochland konfrontiert. Zusammen mit ihren beiden erwachsenen Kindern Elsabe und Nils hatte die 54-jährige Neckarauerin die Besichtigung der Unesco-Welterbestätten in Lalibela und Gondar geplant, als sie am dritten Urlaubstag einen Hinterwandherzinfarkt erlitt. „Mir ging es wirklich schlecht“, erinnert sie sich: „Ich habe versucht, die Symptome zu googeln, aber das Internet war zu schlecht, und ich konnte kaum das Handy halten“.

„Klinik“ arbeitet rund um die Uhr

In miserablem Allgemeinzustand suchte sie durch Vermittlung des Gastgebers in ihrer Herberge am Abend den Arzt vor Ort in seiner „Klinik“ auf: Eshetu Takele Gelaye, 31 Jahre alt, englischsprachig und seit fünf Monaten im rund 20 000 Einwohner zählenden Lalibela niedergelassen. In einem ehemaligen Guesthouse verfügt er über ein Blutdruckmessgerät, ein kleines Blutgasanalyse- und Ultraschallgerät, Mikroskop sowie einige Medikamente.

Auf Anfrage berichtet Eshetu per Mail: „Entsprechend ihrem Zustand, dem hohen Blutdruck und der Sauerstoffsättigung im Blut vermutete ich einen Infarkt. Das sagte ich ihr aber nicht, da sie sich sonst geängstigt hätte und dies ihren Schmerz und damit den Stress für den Körper erhöht. So gab ich ihr Schmerzmittel und einen Blutdrucksenker und bat sie, am folgenden Tag wiederzukommen.“

Morgens empfing er sie dann erneut, und nun erst erkannte Christina Berge, dass die Klinik ausschließlich aus Eshetu und zwei Helfern besteht, die quasi rund um die Uhr im Dienst sind. Es ging ihr besser. Trotz allgemeiner Bedenken verbrachte Christina Berge die restlichen zehn Urlaubstage etwas gebremst in ihrer Aktivität, aber doch wohlauf und relativ unbeschwert wie geplant: ein Flug nach Gondar mit viertägiger, nach Bergsteiger-Meinung leichten Trecking-Tour durch die Simien Mountains bis auf 4400 Meter, Besichtigung der alten Paläste, eine Busfahrt nach Lake Tana und dann weiter nach Addis Abeba mit anschließendem Heimflug nach Deutschland.

Hier stand die Diagnose schnell und eindeutig fest: ein Herzinfarkt mit dringendem Bedarf nach weiterer Abklärung. Untersuchungen im Theresienkrankenhaus zeigten „nicht den Hauch einer Ablagerung“ in den Herzkranzgefäßen – der häufigste Grund für einen Infarkt. Stattdessen geht es bei der durchtrainierten Sportlerin aller Wahrscheinlichkeit nach um eine Gerinnungsstörung, die zu einem Blutgerinnsel (Thrombus) führte, das sich dann glücklicherweise relativ schnell wieder auflöste.

„Hätte ich gewusst, dass es ein Herzinfarkt gewesen war, hätte ich die Reise abgebrochen“, sagt die Ergotherapeutin im Nachhinein. Jetzt steht die enge Betreuung durch den Kardiologen auf dem Programm sowie die Einnahme von Aspirin, um die Fließfähigkeit des Bluts zu verbessern und einer Verklumpung vorzubeugen. Sport in Maßen ist auch wieder erlaubt.

Spendenkonto eingerichtet

Für ihre Behandlung bezahlte Christina Berge 1500 BIRR – rund 45 Euro. Zusammen mit Familie und Freunden hat sie Eshetu von Deutschland aus noch weiter unterstützt. Aus persönlicher Dankbarkeit und aus Empathie für die Menschen dort richtete sie inzwischen ein Konto ein, damit sein Einsatz vor Ort gefördert werden kann. Christina Berge hat Hoffnung: „Jemand, der sich so engagiert, dem traue ich es zu, dort auf dem Land, wo es praktisch keine Infrastruktur gibt, die Situation nachhaltig zu verbessern.“

In seiner Mail berichtet Eshetu davon, dass er sich neben einer personellen Verstärkung Medikamente für eine kleine Apotheke wünschen würde und weitere technische Ausrüstung, um den dort oft mangelhaft ernährten Menschen eine bessere Versorgung zu ermöglichen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.02.2020