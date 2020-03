Ein Auftritt, der zu Tränen rührt

Aysen Birgör begeisterte beim großen Konzert im Stadthaus. © Leder

Welch erhabener Augenblick, als der älteste Solist des Mannheimer Musikanten Kultur Vereins Ahmet Güzelses mit seiner sonoren und weichen Stimme das „Türk Sanat Müzigi Konseri“ im Stadthaus eröffnete. Schon sein Vater Celal sang, 1917 in Dolmabahce, vor Mustafa Kemal Atatürk. Vier Stunden Musikprogramm waren beim Frühlingsfest geboten, die der Chor und die Solisten des Kulturvereines zusammen mit dem Ensemble der türkischen Rundfunk- und Fernsehanstalt TRT unter der Leitung von Naim Sahillioglu im Bürgersaal präsentierten.

Neben Güzelses traten aus dem Chor die Solisten Gülten Uzun, Nurhan Yaz, Füsun Özdal, Nesrin Özbay, Selma Moser, Neriman Melus, Bilgehan Çetin, Fahri Bezmez, Sinan Sandimoglu und Erdogan Tetikdur auf.

Publikum singt mit

Sie alle boten ein Spektrum, das von orientalisch-klassischen Liedern aus dem 16. Jahrhundert bis zu zeitgenössischen Kompositionen reichte. Lieder voller Dramatik, aber auch voller Liebe und Sehnsucht: Mit „Istanbul’da bogaz içinde“ sorgte Bilgehan Çetin für einen emotionalen Augenblick. Mit ihrer kräftigen und zugleich zarten Stimme sang sie das melancholische Lied des Dichters Orhan Veli, in dem es um das Leben in Armut in Istanbul geht. Ihr Auftritt und ihr Lied waren ihrem kürzlich verstorbenem Vater gewidmet und rührte zu Tränen.

Die Erarbeitung und Pflege klassischer türkischer Vokal- und Instrumentalmusik ist das Ziel des seit 2007 bestehenden Musikanten Vereins, der auch Kurse für die orientalischen Instrumente Kanun (Zither), Gitarre, Geige, Ney (Querflöte) und Baglama (Saz) anbietet. Und das auf hohem Niveau, wie Talat Er dem Verein attestierte: Der Komponist und Violinist beim TRT leitet drei Chöre in Istanbul und war von dem Mannheimer Chor so begeistert, dass er spontan eine Partnerschaft zwischen seinem Istanbuler und dem Mannheimer Chor vorschlug.

Sängerin Aysen Birgör begeisterte mit ihrem Programm das Publikum, das am Ende selber zum großen Chor wurde: Gemeinsam sang es Birgörs Lieder. Sie selbst war begeistert von den musikalischen Einlagen ihrer Mannheimer Fans. So wurde aus dem Frühlingskonzert ein faszinierendes Chorkonzert mit viel Applaus für alle.

