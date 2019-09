Ein Baum als Geschenk

Anrührender Moment beim Schlossfest: „Alles, alles Gute für alle und Gottes reichen Segen“ – mit diesen Worten bedankte sich Hans Raffée (kl. Bild) beim Empfang des Absolventennetzwerks „Absolventum“ für die zahlreichen Glückwünsche zu seinem 90. Geburtstag. Seine Heimat Danzig habe er zwar verloren, doch die Universität Mannheim und „Absolventum“ seien ihm zur Heimat geworden, sagte er gerührt: „Was mir das bedeutet, können Sie gar nicht ermessen“, so Raffée. Das Geschenk zu seinem Geburtstag sei ihm „eine große Freude“.

Zuvor hatte Absolventum-Präsident Peter Merten angekündigt, das der Verein anlässlich des 90. Geburtstags von Raffée einen Baum für die Augustaanlage spendet und dort mit ihm pflanzen will. „So wird jeder, der in die Stadt fährt, an ihn denken“, so Merten. „Wir wünschen ihm alle Gesundheit, weiter viel Lebensfreude und Humor und brillante Gedanken, die auch Jüngere herausfordern“, sagte der Präsident. Er würdigte die Rolle von Raffée, der „Absolventum“ vor 24 Jahren gegründet und seither zum größten deutschen Absolventennetzwerk ausgebaut hat. pwr (Bild: Absolventum/Cares-Stadelhofer)

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.09.2019